Cựu Tư lệnh Cảnh sát vũ trang Trung Quốc bị bãi nhiệm

Cựu Tư lệnh Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc Wang Ning vừa bị bãi nhiệm khỏi các chức vụ tại cơ quan cố vấn chính trị cấp cao.

Một cựu Tư lệnh Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc (PAP) vừa bị tước các chức vụ cố vấn chính trị cấp cao, trở thành người thứ ba liên tiếp từng đứng đầu lực lượng bán quân sự này mất vị thế trong vòng 15 năm qua.

Tướng Wang Ning (Vương Ninh), 71 tuổi, chính thức bị bãi nhiệm khỏi vị trí Ủy viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của cơ quan này hôm 4/11.

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan cố vấn chính trị cấp cao nhất Trung Quốc đã thu hồi tư cách thành viên của ông Vương Ninh trong phiên bế mạc kỳ họp, do Chủ tịch CPPCC Wang Huning (Vương Hỗ Ninh), lãnh đạo đứng thứ tư trong hệ thống quyền lực Trung Quốc, chủ trì.

Trung Quốc giữ bí mật phần lớn các cuộc điều tra trong quân đội. Vì vậy, những thông báo về việc các tướng lĩnh đã nghỉ hưu bị bãi nhiệm khỏi cơ quan lập pháp và cơ quan cố vấn chính trị cấp quốc gia trở thành một kênh quan trọng để theo dõi những diễn biến mới nhất trong nội bộ quân đội nước này.

Ông Vương Ninh đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng và đáng chú ý là vắng mặt tại kỳ họp thường niên “Lưỡng hội” hồi tháng 3.

Sinh ra tại Nam Kinh, ông Vương Ninh lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân đội và gắn bó sâu sắc với Quân khu Nam Kinh trước đây. Ông từng thăng tiến qua nhiều cấp bậc trong chiến khu Nam Kinh và Tập đoàn quân số 31 đóng tại tỉnh Phúc Kiến, đảm nhiệm các vị trí Tư lệnh tập đoàn quân và Phó Tổng tham mưu trưởng trước khi lãnh đạo Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2020.

Đáng chú ý, nhiều tướng lĩnh cấp cao bị cuốn vào chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc có xuất thân từ Quân khu Nam Kinh trước đây hoặc Tập đoàn quân số 31 tại Phúc Kiến. Đây từng là những địa bàn quyền lực lâu năm của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và cựu Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị Miêu Hoa, hai nhân vật đã ngã ngựa trước đó.

Cả ba đời Tư lệnh Cảnh sát vũ trang liên tiếp ngã ngựa

Việc ông Vương Ninh bị loại khỏi các vị trí chính trị cấp cao khép lại một chuỗi biến động đáng chú ý trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc. Đây là lực lượng an ninh nội địa quy mô lớn, chịu trách nhiệm duy trì ổn định trong nước, chống khủng bố và bảo vệ biên giới.

Tất cả các tướng lĩnh từng giữ chức Tư lệnh lực lượng này trong giai đoạn từ năm 2009 đến giữa năm 2025 đều đã vướng vào các cuộc điều tra tham nhũng.

Người tiền nhiệm của ông Vương Ninh, tướng Vương Kiến Bình, bị bắt giữ năm 2016. Ông trở thành vị tướng đương nhiệm đầu tiên bị điều tra kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012.

Người kế nhiệm ông Vương Kiến Bình là tướng Vương Xuân Ninh, người tiếp quản vị trí Tư lệnh Cảnh sát vũ trang năm 2020. Đến tháng 10 năm ngoái, ông này cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước quân hàm với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Sự sa sút liên tiếp của các Tư lệnh Cảnh sát vũ trang cho thấy mức độ quyết liệt trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, đảng này đã thông qua các hình thức kỷ luật đối với 16 tướng lĩnh. Đây là con số cao nhất trong các hội nghị toàn thể gần đây.

Hai Trung tướng thuộc Cảnh sát vũ trang là Phó Tư lệnh Phó Văn Hóa, 61 tuổi, và Chu Văn Tường, 62 tuổi, nằm trong số 5 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa hiện tại không được xem xét nâng lên Ủy viên chính thức, dù thông thường việc thăng cấp sẽ căn cứ vào thứ tự xếp hạng trong cơ quan này.

Trước đó, ông Phó từng giữ chức Tư lệnh đơn vị đồn trú Bắc Kinh, lực lượng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Trong khi đó, ông Chu từng chỉ huy Quân đoàn Cơ động số 1 của Cảnh sát vũ trang.

Việc không được thăng lên Ủy viên chính thức không đồng nghĩa với việc một sĩ quan chắc chắn đang bị điều tra chính thức. Tuy nhiên, diễn biến này phản ánh sự thận trọng có chủ đích của giới lãnh đạo Trung Quốc và quy trình rà soát nhân sự ngày càng nghiêm ngặt trong quân đội.

Theo SCMP, Xinhua