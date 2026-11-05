Hơn 25 chuyến bay châu Âu bị đe dọa đánh bom, tiêm kích phải hộ tống máy bay dân dụng

Hơn 25 chuyến bay tại nhiều nước châu Âu bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo đánh bom giả trong ngày 5/11. Một số máy bay phải chuyển hướng, trong khi tiêm kích Bulgaria và Italy được điều động hộ tống máy bay dân dụng.

Một loạt hãng hàng không châu Âu từ Ireland đến Bulgaria sáng 5/11 tiếp tục nhận được các cảnh báo đánh bom giả, đánh dấu lần thứ hai trong tuần xảy ra sự việc tương tự. Ít nhất 25 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó một số máy bay phải hạ cánh ngoài kế hoạch hoặc được tiêm kích hộ tống.

Chưa quốc gia nào chính thức quy trách nhiệm về những lời đe dọa này. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều quan chức châu Âu cáo buộc Nga đứng sau các hoạt động phá hoại và những cuộc tấn công kiểu “chiến tranh hỗn hợp” (hybrid attacks) – hình thức gây bất ổn với chi phí thấp, dễ phủ nhận trách nhiệm và không nhằm kích động một phản ứng quân sự trực tiếp.

Đan Mạch, Ba Lan và Romania – những nước chịu ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn hôm 5/11 – trước đây đều từng trực tiếp cáo buộc Moscow. Đức cũng quy trách nhiệm cho Nga trong vụ tấn công bằng UAV nhằm vào sân bay Leipzig hồi tháng 8. Anh từng cáo buộc Nga liên quan đến các hoạt động tương tự, nhưng trong một âm mưu bị nghi nhằm tấn công căn cứ không quân Mỹ gần đây, London lại cho rằng Iran có liên quan. Cả Nga và Iran đều phủ nhận mọi sự dính líu.

Ông Eric Schouten, người đứng đầu Dyami, một tổ chức chuyên về an ninh hàng không, nhận định phần lớn các quốc gia bị ảnh hưởng đều ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Xét từ góc độ địa chính trị, tôi cho rằng luôn phải tính đến kịch bản chiến tranh hỗn hợp, trong đó một quốc gia – hiện chúng ta đang nói đến Nga – tấn công chúng ta trên nhiều mặt trận, từ đường sắt, siêu thị, ngân hàng máu cho đến gần đây nhất là các lĩnh vực năng lượng, internet và hàng không”, ông Schouten nói.

Chuyến bay đến Milan, Rome, Paris, Prague và Sofia bị ảnh hưởng

Không quân Bulgaria cho biết các tiêm kích của nước này đã hộ tống ba máy bay chở khách hạ cánh. Giới chức Bulgaria thông tin, các chuyến bay Ryanair từ Copenhagen và Madrid đến Sofia vẫn hạ cánh theo lịch trình, trong khi một chuyến bay từ London đến Sofia phải chuyển hướng tới Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria.

Tại Tây Ban Nha, lực lượng Vệ binh Dân sự cho biết đã nhận được ba email đe dọa đánh bom trong chưa đầy 20 phút, bắt đầu từ khoảng 9h00 sáng (15h00 theo giờ VN). Các cảnh báo liên quan đến 2 chuyến bay của Air Europa khởi hành từ Madrid đi Paris và 4 chuyến bay đến Tây Ban Nha của Iberia từ Rome và Milan.

Một số máy bay bị yêu cầu dừng lại hoặc quay về vị trí đỗ. Hành khách được sơ tán trong lúc lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện.

Hai chuyến bay EasyJet từ Anh, một chuyến từ Ireland và một chuyến từ Hy Lạp vẫn hạ cánh theo lịch trình tại Prague (Cộng hòa Czech) sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Cảnh sát Czech đánh giá mức độ đáng tin cậy của các lời đe dọa là thấp.

Một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết không quân Italy đã điều tiêm kích hộ tống một máy bay Finnair xuất phát từ Helsinki đến hạ cánh tại Rome theo lịch trình. Đơn vị điều hành sân bay Rome thông báo hoạt động tại đây không bị gián đoạn.

Một chuyến bay khác của Finnair khởi hành từ Helsinki, do hãng Jettime khai thác, cũng hạ cánh bình thường tại Vienna sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, theo thông tin từ Finnair.

Hãng thông tấn Italy ANSA đưa tin 2 máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Milan sau khi nhận được các cảnh báo tương tự.

Một chuyến bay của LOT từ Warsaw hạ cánh tại Brussels theo đúng lịch trình sau khi hãng nhận được cảnh báo an ninh. Tại Warsaw, một chuyến bay khác của LOT đi Paris bị yêu cầu dừng lại khi đang lăn bánh trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay khác như biện pháp phòng ngừa, hãng hàng không Ba Lan cho biết.

Tấn công mạng nhằm vào siêu thị và ngân hàng máu

Cơ quan tình báo Romania cho biết một chuyến bay của Wizz Air từ Milan đã hạ cánh an toàn tại Bucharest. Truyền thông Italy đưa tin một chuyến bay khác của hãng này từ Milan đi Warsaw phải chuyển hướng đến Vienna.

Hãng hàng không Aer Lingus của Ireland cho biết chuyến bay EI402 từ Dublin đến Rome hôm 5/11 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Évreux, cách Paris khoảng 100 km về phía tây.

Tại Đan Mạch, cảnh sát cho biết một đơn vị quân đội chuyên xử lý bom mìn đã kiểm tra hai máy bay tại sân bay Copenhagen nhưng không phát hiện thiết bị khả nghi nào.

Ông Eliran Almog, Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng hàng không Cyviation, nhận định những lời đe dọa đánh bom lặp đi lặp lại có thể nhằm đồng thời gây gián đoạn hoạt động và theo dõi cách các hãng hàng không, sân bay cũng như chính quyền các nước ứng phó.

“Những lời đe dọa nhằm vào ngành hàng không này cũng xuất hiện trong cùng thời điểm xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị trên khắp châu Âu”, ông Almog nói.

Theo chuyên gia này, nhiều dịch vụ thiết yếu khác nhau đang bị gián đoạn, gây thiệt hại kinh tế và có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của công chúng.

Hôm 3/11, ít nhất bảy chuyến bay và một tàu du lịch cũng nhận được cảnh báo đánh bom, gây xáo trộn hoạt động tại các sân bay trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện thiết bị nổ nào.

Trong tuần này, các tin tặc chưa xác định danh tính lần thứ hai làm tê liệt hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở một số quốc gia châu Âu. Sự cố còn ảnh hưởng đến các ngân hàng máu tại Pháp, theo thông tin từ giới chức y tế nước này.

Theo Reuters