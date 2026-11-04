Kiện đòi cảnh sát bồi thường 14.000 tỷ USD, người đàn ông khiến dân mạng Trung Quốc choáng váng

Một người đàn ông ở Thượng Hải kiện cơ quan công an địa phương, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần lên tới 14.000 tỷ USD – tương đương 14 lần tài sản của tỷ phú Elon Musk. Vụ việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vừa ngỡ ngàng vừa bật cười.

Đòi bồi thường 14 nghìn tỷ USD vì bị bỏ đói và còng tay

Theo tờ Đại Hà Báo (Dahe Daily), ngày 3/11, người đàn ông họ Lâm đã kiện Phân cục Công an Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải, đòi bồi thường khoản tiền lên tới 14.000 tỷ USD.

Sự việc bắt nguồn từ một vụ tranh chấp xảy ra ngày 23/9 năm ngoái. Khi đó, ông Lâm xảy ra xô xát với một phụ nữ họ Mã trước trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Khẩu. Nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường và đưa cả hai về đồn để điều tra.

Bà Mã cho rằng ông Lâm khiến mình đã bị gãy xương. Tuy nhiên, sau khi xác minh, Phân cục Công an Hồng Khẩu kết luận ông Lâm không đánh người nên không áp dụng biện pháp xử phạt. Không đồng tình với kết quả này, bà Mã đã khởi kiện cơ quan công an ra tòa.

Về phần mình, ông Lâm cũng bất bình vì bị cảnh sát còng tay và không được cung cấp thức ăn miễn phí. Ông quyết định kiện Phân cục Công an Hồng Khẩu, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, giống như bà Mã.

Hình ảnh hiện trường vụ việc: bà Mã được đưa đi cấp cứu sau khi hai người va chạm. Ảnh: Ifeng.

Đáng chú ý, ông Lâm đòi bồi thường số tiền lên tới 14.000 tỷ USD. Ông cho biết ban đầu khi nộp đơn kiện không ghi rõ mức bồi thường cụ thể, mà chỉ đưa ra con số này trong quá trình tham gia phiên tòa. Hiện chưa rõ vì sao ông yêu cầu bồi thường bằng USD thay vì Nhân dân tệ.

Trong phán quyết sơ thẩm, tòa án cho biết phía cảnh sát đã đề nghị cung cấp bánh mì miễn phí cho Lâm nhưng ông từ chối. Tại đồn còn có các loại thức ăn phải trả tiền, song ông cũng không muốn ăn.

Sau khi tranh cãi với cảnh sát về vấn đề ăn uống, ông Lâm trở nên kích động và tìm cách rời khỏi đồn. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành còng tay ông theo quy định nghiệp vụ. Tòa án kết luận Phân cục Công an Hồng Khẩu không có hành vi trái pháp luật.

Không chấp nhận phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, Lâm tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, thẩm phán nhận định nguyên đơn không đưa ra được tình tiết, chứng cứ hay lý do mới để bác bỏ phán quyết trước đó. Tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm và bác đơn kháng cáo.

Hình ảnh camera giám sát trước cửa tòa án cho thấy hai người xô đẩy nhau. Ảnh: Ifeng.

Nguyên nhân và diễn biến vụ va chạm

Ông Lâm cho biết vụ xô xát với bà Mã xảy ra trong quá trình thi hành một bản án dân sự khác. Khi đó, ông là người đại diện cho chồng cũ của bà Mã, có trách nhiệm phối hợp với tòa án để bán đấu giá một tài sản chung của hai vợ chồng.

"Tài sản được đưa ra đấu giá là một căn biệt thự, thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng. Nhưng người phụ nữ (bà Mã) không phối hợp bàn giao nhà mà vẫn tiếp tục sinh sống ở đó", ông Lâm nói.

Theo lời kể của ông, vào ngày xảy ra vụ việc, bà Mã mang theo nhiều tài liệu đến nhằm ngăn cản việc bán đấu giá. Sau khi người thẩm phán phụ trách thi hành án tiếp bà Mã, hai bên chưa xảy ra xung đột.

Ông Lâm kể: "Tôi nói với bà ấy: 'Đừng đi, hãy đến đồn cảnh sát để nói rõ mọi chuyện. Tôi đã báo cảnh sát rồi'. Sau khi báo cảnh sát, khi chúng tôi đi từ văn phòng thẩm phán xuống cổng tòa án, bà ấy định bỏ chạy. Tôi ngăn lại, không cho bà ấy rời đi, rồi hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, cảnh sát đến hiện trường và đưa cả hai về đồn làm việc”.

Thông tin về vụ kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người liên tưởng đến tỷ phú Elon Musk, người có khối tài sản xấp xỉ 1.000 tỷ USD, rồi đùa rằng yêu cầu bồi thường của Lâm tương đương tài sản của 14 Elon Musk cộng lại.

Một số người khác còn hài hước gợi ý rằng nếu muốn đòi tài sản lớn đến vậy, ông Lâm có thể đề nghị tòa án trao luôn tập đoàn Nvidia cho mình.

Theo Ifeng