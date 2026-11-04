“Nếu tôi có tên, chúng ta đã thắng áp đảo”: Ông Trump phản ứng sau cú sốc bầu cử

Sau khi đảng Dân chủ giành hàng loạt chiến thắng tại những bang vốn là thành trì của phe Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump nhanh chóng nhấn mạnh rằng ông không có tên trên lá phiếu. Tuyên bố này làm dấy lên chú ý bởi ông từng nhiều năm không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong động thái dường như nhằm nhanh chóng tách mình khỏi những chiến thắng lịch sử của đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách chuyển hướng chú ý khỏi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. Ông đăng lên mạng xã hội, nhắc cử tri rằng bản thân “không có tên trên lá phiếu”.

“Tôi không có tên trên lá phiếu. Nếu có, chúng ta đã chiến thắng ÁP ĐẢO! Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này”, ông Trump viết, trong lúc kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đảng Dân chủ giành được nhiều chiến thắng tại những khu vực mà phe Cộng hòa từng kỳ vọng sẽ giữ được.

Bài đăng xuất hiện chỉ vài tuần sau khi ông Trump kêu gọi những người ủng hộ: “Cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng như thể tôi cũng có tên trên lá phiếu”.

Không lâu sau bài đăng trong đêm bầu cử, trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông Trump cho biết sẽ chấp nhận kết quả và sẵn sàng hợp tác với các nghị sĩ thuộc đảng đối lập.

Tuy nhiên, ông một lần nữa quy trách nhiệm về thất bại của đảng Cộng hòa cho việc bản thân không trực tiếp tham gia tranh cử.

Thái độ sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump trái ngược với việc ông nhiều năm từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trước ông Joe Biden. Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục khẳng định, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng cuộc bầu cử năm đó đã bị đánh cắp khỏi tay mình.

Dưới đây là những diễn biến mới nhất của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Một đêm bầu cử đầy biến động

Trước đó trong ngày bầu cử, trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump tuyên bố nếu người dân Mỹ một ngày nào đó cảm thấy chán ông, ông sẽ chuyển đến Israel và trở thành thủ tướng nước này. Ông còn khẳng định tỷ lệ ủng hộ mình tại Israel lên tới 99%.

“Thực tế, nếu người dân Mỹ một ngày nào đó chán tôi, tôi sẽ chuyển đến Israel và trở thành thủ tướng”, ông nói. “Tôi là người đứng đầu... Tỷ lệ ủng hộ tôi tại Israel từng lên tới 99%”, ông Trump nói thêm.

“Các bạn có tin được không? Thực tế, nếu người dân Mỹ một ngày nào đó chán tôi, tôi sẽ chuyển đến Israel và trở thành thủ tướng”.

Đòn giáng mạnh vào đảng Cộng hòa và ông Trump

Các dự báo cho thấy đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Những dấu hiệu thất bại đầu tiên của ông Trump và đảng Cộng hòa xuất hiện từ khá sớm, ngay cả tại những khu vực vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ phe bảo thủ. Cử tri thể hiện sự bất bình trước các cuộc chiến mới do ông Trump phát động và sức ép kinh tế đi kèm.

Ban đầu, kết quả có vẻ chỉ là những thất bại rải rác. Tuy nhiên, càng về sau, bức tranh càng rõ nét: cử tri đã giáng một đòn phản đối mạnh mẽ và trên diện rộng đối với chính quyền Trump.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico được NBC News và Decision Desk HQ dự báo sẽ đánh bại ứng viên Cộng hòa Ken Paxton. Ông Paxton đã thừa nhận thất bại.

Đây là chiến thắng đầu tiên của một ứng viên Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện tại Texas kể từ năm 1988, đồng thời là thất bại lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất đối với đảng Cộng hòa trong đêm bầu cử tính đến thời điểm đó.

Trong cuộc đua vào ghế thống đốc Texas, ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa cũng được dự báo đánh bại Thống đốc Cộng hòa đương nhiệm Greg Abbott. Ông Abbott đã thừa nhận thất bại.

Tại South Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews đang trên đà đánh bại bà Darline Graham, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Bà Darline được bổ nhiệm vào ghế Thượng viện sau khi anh trai qua đời hồi đầu năm nay.

Ông Trump đã đích thân lựa chọn bà Graham tranh cử một nhiệm kỳ đầy đủ. Nếu chiếc ghế lâu nay thuộc về đảng Cộng hòa này đổi chủ, đây sẽ là một kết quả gây bất ngờ lớn.

Tại North Carolina, hãng tin AP dự báo cựu thống đốc Roy Cooper giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, qua đó giúp đảng Dân chủ giành lại một ghế từ tay phe Cộng hòa. Trước đêm bầu cử, đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế ròng để chiếm đa số tại Thượng viện.

Ở Ohio, cựu thượng nghị sĩ Sherrod Brown được dự báo đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Jon Husted trong cuộc bầu cử đặc biệt, qua đó giành lại chiếc ghế này. Ông Brown từng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng sẽ trở lại Thượng viện chỉ sau 2 năm.

Trong cuộc đua thống đốc Ohio, ứng viên Dân chủ Amy Acton được NBC News và AP dự báo đánh bại ứng viên Cộng hòa Vivek Ramaswamy. Ông Ramaswamy đã thừa nhận thất bại.

Bà Acton trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc Ohio, đồng thời là ứng viên Dân chủ đầu tiên giành được chức vụ này trong 20 năm qua. Chiến thắng của bà chấm dứt một giai đoạn dài đảng Cộng hòa nắm quyền tại bang mà ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt lớn trong năm 2024.

Tại Iowa, ứng viên Dân chủ Josh Turek được dự báo đánh bại ứng viên Cộng hòa Ashley Hinson, qua đó giành chiếc ghế Thượng viện đang bỏ trống. Đây là chiến thắng đầu tiên của một ứng viên Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện tại Iowa kể từ năm 2008.

AP cũng dự báo các ứng viên Dân chủ bảo vệ thành công ghế của mình, gồm thượng nghị sĩ Jon Ossoff tại Georgia, ứng viên Chris Pappas trong cuộc đua vào chiếc ghế Thượng viện bỏ trống tại New Hampshire và thượng nghị sĩ Cory Booker tại New Jersey.

Ở cuộc đua vào Hạ viện, AP dự báo ứng viên Dân chủ Jamie Ager giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 11 của bang North Carolina. Đây là chiếc ghế đầu tiên tại Hạ viện được đảng Dân chủ giành lại từ tay phe Cộng hòa trong đêm bầu cử.

Tại khu vực bầu cử số 13 của bang Michigan, ứng viên Dân chủ Donavan McKinney, người nhận được sự ủng hộ của tổ chức Democratic Socialists of America, được dự báo giành chiến thắng tại khu vực có đông cử tri Dân chủ ở thành phố Detroit. Tuy nhiên, AP chưa đưa ra dự báo chính thức về kết quả cuộc đua này.

Những cuộc đua còn lại có thể quyết định quyền kiểm soát Quốc hội diễn ra tại Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio và Texas.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, ứng viên gốc Hoa cũng tham gia tranh cử

Theo phân tích của AP, hơn 59 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức. Con số này vượt lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và thiết lập kỷ lục mới đối với một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các ứng viên có nguồn gốc Trung Quốc cũng tham gia tranh cử tại một số cuộc đua. Đáng chú ý nhất là bà Connie Chan, thành viên Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco, đang tìm cách giành chiếc ghế đại diện bang California mà lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân chủ Nancy Pelosi sẽ để lại.

Năm 2026, Mỹ có khoảng 16 triệu cử tri gốc Á và cư dân các đảo Thái Bình Dương (AAPI) đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó khoảng 1,6 triệu người lần đầu đủ điều kiện tham gia bầu cử kể từ năm 2022.

Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy cử tri AAPI đã đăng ký có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ các ứng viên Dân chủ trong những cuộc đua vào Quốc hội. Tỷ lệ ủng hộ thường dao động trong khoảng 55-64%, so với 20-25% dành cho các ứng viên Cộng hòa. Chi phí sinh hoạt và tình hình kinh tế là hai vấn đề được nhóm cử tri này quan tâm hàng đầu.

Những chiến thắng mang tính lịch sử

Một số chiến thắng mang tính lịch sử đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong đêm bầu cử.

Ứng viên Cộng hòa Byron Donalds được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida.

Tại Georgia, ứng viên Dân chủ Keisha Lance Bottoms được dự báo làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc một bang tại Mỹ. Bà đánh bại đối thủ tự bỏ tiền túi cho chiến dịch tranh cử, người đã chi hơn 200 triệu USD tài sản cá nhân.

Tại New Hampshire, ứng viên Dân chủ Chris Pappas được dự báo trở thành người đàn ông công khai đồng tính đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ.

Một số cuộc đua sít sao có thể cần nhiều ngày mới xác định được kết quả cuối cùng. Phần lớn các bang đã kết thúc bỏ phiếu, nhưng tại Alaska, các điểm bỏ phiếu ở phần lớn địa bàn vẫn mở cửa đến nửa đêm theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Theo SCMP