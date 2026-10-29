Gần 700.000 ghế máy bay bị cắt trên đường bay Trung Quốc - Nhật Bản

Đường bay Trung Quốc - Nhật Bản bị cắt gần 700.000 ghế và hơn 5.000 chuyến trong mùa đông 2026-2027 khi căng thẳng chính trị tiếp tục ảnh hưởng du lịch.

Các hãng hàng không đang cắt gần 700.000 ghế trên các đường bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời hủy hơn 5.000 chuyến trong mùa du lịch đông sắp tới, khi căng thẳng chính trị giữa hai nước tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại. Theo dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin hàng không OAG, những bất đồng kéo dài gần một năm đang giáng đòn mạnh vào hoạt động du lịch giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Trong mùa bay mùa đông của ngành hàng không, kéo dài từ ngày 25/10 đến 27/3, các hãng dự kiến cung ứng tổng cộng 2.871.270 ghế trên các đường bay Trung Quốc - Nhật Bản, giảm đáng kể so với 3.554.167 ghế cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của OAG.

Trong giai đoạn sáu tháng trước đó, các hãng đã bố trí 3.889.781 ghế. Như vậy, lượng ghế dự kiến trong mùa đông tới giảm hơn 1 triệu so với mùa bay trước. Đây cũng là diễn biến đáng chú ý bởi mùa hè thường là thời điểm hoạt động hàng không sôi động hơn trong năm.

John Grant, chuyên gia phân tích trưởng của OAG, cho rằng mức sụt giảm này phản ánh “sức ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị đối với ngành hàng không”.

Theo dữ liệu của OAG, các hãng khai thác đường bay giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á cũng cắt giảm 5.208 chuyến so với mùa hè và giảm 5.433 chuyến so với mùa đông năm trước.

Dựa trên thông tin từ 22 hãng hàng không, OAG cho biết tổng số chuyến bay được lên kế hoạch trong sáu tháng mùa đông tới là 12.613 chuyến.

Hãng hàng không Trung Quốc cắt giảm mạnh hơn phía Nhật Bản

Dữ liệu cho thấy các hãng hàng không Trung Quốc đang thu hẹp hoạt động mạnh hơn so với những đối thủ Nhật Bản.

Air China dự kiến giảm 60.898 ghế trong mùa đông 2026-2027 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, China Eastern Airlines cắt 111.260 ghế, còn China Southern Airlines giảm 82.575 ghế.

Số chuyến bay cũng giảm đáng kể. Air China cắt 909 chuyến so với mùa đông năm trước, China Eastern Airlines giảm 1.185 chuyến, còn China Southern Airlines hủy 511 chuyến.

Ngược lại, tần suất khai thác của các hãng hàng không Nhật Bản gần như không thay đổi đáng kể trong mùa đông 2026-2027 so với một năm trước. Chẳng hạn, All Nippon Airways vẫn giữ nguyên toàn bộ 1.848 chuyến bay theo kế hoạch.

Sự chênh lệch này cho thấy các hãng Trung Quốc đang chịu tác động rõ rệt hơn từ tình trạng suy giảm nhu cầu đi lại giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao chưa được giải quyết.

Căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan khiến du lịch lao dốc

Làn sóng hủy chuyến quy mô lớn bắt đầu từ tháng 11/2025, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu rằng Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan.

Trong cùng tháng, Bắc Kinh phát đi cảnh báo đi lại, khuyến cáo công dân Trung Quốc tránh đến Nhật Bản. Một số hãng hàng không Trung Quốc sau đó cho phép hành khách được hoàn tiền đầy đủ đối với các vé đã đặt cho hành trình đến Nhật Bản.

Trước khi căng thẳng gia tăng, Trung Quốc từng là thị trường nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của Nhật Bản. Vì vậy, việc lượng khách Trung Quốc suy giảm không chỉ ảnh hưởng đến các hãng hàng không mà còn gây sức ép lên ngành du lịch và những doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng khách này.

Quan hệ hai nước có thể tiếp tục chịu thêm sức ép sau khi lực lượng Nhật Bản và Mỹ trong tháng này diễn tập các hoạt động tấn công chống hạm và triển khai tên lửa cơ động tại Kyushu cùng các đảo phía tây nam Nhật Bản.

Những cuộc diễn tập này được nhìn nhận là một phần trong nỗ lực đối phó với khả năng Trung Quốc kiểm soát các vùng biển lân cận nếu xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan.

Vé máy bay có thể đắt hơn khi nguồn cung thu hẹp

Yoichiro Sato, giáo sư tại Trường Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Ritsumeikan Asia Pacific ở Nhật Bản, cho rằng các hãng hàng không giá rẻ có thể duy trì công suất khai thác để phục vụ phần thị trường du lịch Trung Quốc - Nhật Bản còn lại.

Tuy nhiên, ông nhận định giá vé trên những đường bay chính nhiều khả năng sẽ tăng khi nguồn cung ghế bị thu hẹp.

“Điều này sẽ làm tăng chi phí đi lại công tác của các kỹ thuật viên và kỹ sư Nhật Bản, những người phục vụ khách hàng Trung Quốc sử dụng thiết bị sản xuất do Nhật Bản chế tạo”, ông Sato nói.

Nhận định này cho thấy tác động của căng thẳng song phương không chỉ dừng ở du lịch. Việc đi lại giữa hai nước trở nên đắt đỏ hơn cũng có thể làm tăng chi phí cho hoạt động bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với khách hàng Trung Quốc.

Theo SCMP