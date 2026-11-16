Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Brasil và Thủ tướng Canada

Ngày 15/11, trong khuôn khổ tham dự các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila (Philippines), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các công việc cần thúc đẩy trong thời gian tới để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Brasil.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển tới Tổng thống lời thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng Tổng thống Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ 2027 - 2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brasil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Trên cơ sở những bước phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua, Thủ tướng mong Tổng thống Lula da Silva và Chính phủ Brasil tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brasil trong nhiệm kỳ mới.

Tổng thống Lula da Silva bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cũng như về các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước thời gian qua. Tổng thống khẳng định Brasil coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp để đưa quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Ảnh: VGP.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ song phương kể từ khi Việt Nam và Brasil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2025 - 2030, chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất.

Việt Nam và Brasil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024 và ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2025 - 2030 vào tháng 3/2025. Kế hoạch hành động xác định sáu nhóm hợp tác, gồm: Chính trị, quốc phòng, an ninh và các thách thức toàn cầu; kinh tế, thương mại và đầu tư; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; biến đổi khí hậu và môi trường; giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân; lãnh sự và hỗ trợ cộng đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các công việc cần thúc đẩy trong thời gian tới để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Canada.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm mức và độ gắn kết cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai các kết quả của chuyến thăm. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các cam kết đã đạt được thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Trong quá trình triển khai, các chương trình, dự án cần có tiến độ rõ ràng và hướng tới những kết quả thiết thực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam. Thủ tướng Canada nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hai nước cùng ưu tiên và có thế mạnh.

Hai Thủ tướng nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch hành động về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada.

Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24 đến 25/9. Cùng với việc nâng cấp quan hệ, hai bên nhất trí về việc triển khai Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Theo báo Chính phủ