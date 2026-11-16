Tuyên án vụ Shark Bình và Mr Pips

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.
Đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, cho biết HĐXX áp dụng hình phạt tù không thời hạn đối với hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo.
Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải.
Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét các tình tiết như một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ chồng hoặc anh em ruột cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án, có thành tích trong quá trình công tác hoặc người thân có công với cách mạng. Những yếu tố trên được HĐXX cân nhắc khi lượng hình, nhằm bảo đảm hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hoàn cảnh của từng bị cáo.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.
Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, bạn gái Mr Pips) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 9 năm tù về tội Rửa tiền.
Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Các sàn giao dịch này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhưng bản chất đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Mr Pips cũng chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo.
Bị cáo Nam còn chỉ đạo thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận. Các nhân viên thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu và chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt hơn 1.550 tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng, USD và ngoại tệ khác. Với hành vi này, Phó Đức Nam bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.
Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips cùng nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu.
Sau đó, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.
Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với tổng số tiền 318 tỷ đồng. Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo liên quan bị xét xử về tội “Rửa tiền”.