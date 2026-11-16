Tuyên án vụ Shark Bình và Mr Pips

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án 188 bị cáo trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Hai bị cáo Nam và Lê Khắc Ngọ cùng lĩnh án chung thân.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, cho biết HĐXX áp dụng hình phạt tù không thời hạn đối với hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo.

Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét các tình tiết như một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ chồng hoặc anh em ruột cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án, có thành tích trong quá trình công tác hoặc người thân có công với cách mạng. Những yếu tố trên được HĐXX cân nhắc khi lượng hình, nhằm bảo đảm hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hoàn cảnh của từng bị cáo.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, bạn gái Mr Pips) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 9 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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