Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, xác lập 6 trụ cột hợp tác

Chiều 16/11, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.

Nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đón ngài Tổng thống José Antonio Kast cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nguyên thủ Chile sau 9 năm, đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 55 năm qua, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước đã luôn được vun đắp bền chặt. Chile là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Việt Nam luôn coi Chile là bạn bè truyền thống và một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực Mỹ Latin.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên vừa tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm.

Trên cơ sở những thành tựu to lớn mà hai bên đã đạt được, cùng tầm nhìn chiến lược chung hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học - công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latin, qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học công nghệ, kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, tài chính - ngân hàng, du lịch, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện hợp tác về thuế và hải quan, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm; nhất trí đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực và khuôn khổ quan trọng để Việt Nam và Chile khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Chile lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của hai dân tộc.

Việt Nam sẽ cùng Chile phối hợp triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Doanh nghiệp Việt Nam và Chile cùng nhau mở rộng hợp tác công nghệ

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà phía Việt Nam đã dành cho Đoàn, Tổng thống Chile José Antonio Kast nhấn mạnh trong những thập kỷ qua, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn.

Việc kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược thể hiện tầm nhìn chiến lược của cả hai bên. Với những tiềm năng và định hướng đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện các hiệp định hợp tác song phương.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Chile José Antonio Kast chia sẻ dù cách biệt về địa lý, hai nước gắn kết bởi một tầm nhìn, một mong ước chung là phát triển vì hạnh phúc của nhân dân; cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao APEC 2027 của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như những tình cảm mong muốn hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu hợp tác lớn hơn nữa; cho rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này.

Tổng thống Chile José Antonio Kast cho biết Chile mong muốn gia tăng đầu tư và tạo thêm việc làm cho người dân thông qua việc phát triển ngành nông nghiệp, tận dụng tiềm năng để tiếp cận thị trường toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại các trang trại để cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới; mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng; mở rộng đầu tư và kết nối hệ thống hải cảng giữa hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và Chile cùng nhau mở rộng các hình thức hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, mở rộng thị trường để phát triển nền kinh tế hai nước tương xứng với những kỳ vọng đặt ra.

Theo TTXVN