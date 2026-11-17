Ngày 17/11, tại trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: VOV.

Theo Vietnamnet, sau khi nhận quyết định này, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, tại Nghệ An. Ông có hơn bốn thập niên hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan T.Ư.

Ông Nguyễn Thế Kỷ từng giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 2005, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Giai đoạn 2007 – 2010, ông là Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2021, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Từ tháng 12/2016, ông đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Giai đoạn tháng 6/2021 – 10/2022, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa IV. Tháng 11/2021, ông được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhận quyết định nghỉ hưu.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2025, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V.

Tháng 2/2025, ông được giao giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ Latinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ có nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Nổi bật nhất là bộ Nước non vạn dặm 5 tập, viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm các tập: Nợ nước non, Lênh đênh bốn biển, Từ Việt Bắc về Hà Nội, Đường lên Điện Biên, Việt Nam - Hồ Chí Minh.

Ông cũng là tác giả của kịch bản thơ, sau chuyển thể cải lương Chuyện tình Khau Vai, kịch bản vở cải lương Hừng Đông. Ông từng xuất bản 2 tập thơ, gồm thơ thiếu nhi, các sách giáo trình, chuyên khảo, các tập tiểu luận, công trình lý luận phê bình về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.