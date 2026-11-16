Việt Nam, Bulgaria hướng tới kim ngạch thương mại 500 triệu USD

Chiều 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Benin Romuald Wadagni, Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Tại cuộc gặp Tổng thống Benin, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Benin đã đạt được trong thời gian qua trong việc duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp Benin trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Tây Phi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Romuald Wadagni cho biết Benin luôn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á.

Cũng như nhiều quốc gia châu Phi, Benin ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi kinh nghiệm Đảng lãnh đạo, tổ chức và tinh gọn bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển, hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số biện pháp tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm xúc tiến trao đổi và phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nông nghiệp, tập trung vào các mặt hàng nhiều tiềm năng như gạo, hạt điều, bông sợi, cũng như hợp tác về nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, hợp tác giữa các cảng biển.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn Benin tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh tại Benin.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương thông qua trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức khu vực nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ. Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Benin Romuald Wadagni sớm thăm Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Bulgaria, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Bà Iliana Yotova vừa đắc cử Tổng thống Bungari nhiệm kỳ 2027-2032; khẳng định nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trong 76 năm qua giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại và cảm ơn lời chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Iliana Yotova khẳng định Nhà nước và nhân dân Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh sự liên kết giữa nhân dân hai nước, đánh giá chuyến thăm Bulgaria của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025 đã mở ra trang sử mới, tạo sự bứt phá trong quan hệ hai nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong năm kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria (8/1957-8/2027), tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD và cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Bulgaria bày tỏ ấn tượng về sự phát triển khoa học – công nghệ tại Việt Nam, chia sẻ hai nước là đối tác phù hợp trong lĩnh vực này khi Bulgaria có nhiều doanh nghiệp lớn về trí tuệ nhân tạo đã và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova. Ảnh: TTXVN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên doanh trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo khi cùng theo đuổi mô hình phát triển dựa trên khoa học – công nghệ chất lượng cao. Đồng thời, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi về các vấn đề quan tâm chung, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN - EU, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Iliana Yotova đã trao đổi lời mời sớm tiến hành chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Theo TTXVN