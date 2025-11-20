Cựu nữ thị trưởng Philippines Alice Guo bị kết án tù chung thân vì tội buôn người

Một tòa án Philippines hôm 20/11 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Thị trưởng thành phố Bamban (tỉnh Tarlac) Alice Guo, cùng 7 đồng phạm khác, với cáo buộc liên quan đến buôn người.

Alice Guo từng bị một Thượng nghị sĩ Philippines nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc giả mạo quốc tịch Philippines.

8 bị cáo, trong đó có công dân nước ngoài

Theo AFP và CNA dẫn tin từ đài GMA Philippines, Tòa án thành phố Pasig đã phán quyết Alice Guo và các bị cáo khác phạm tội buôn người, bị tuyên tù chung thân và phạt 2 triệu peso (khoảng 33.800 USD).

Năm 2024, Alice Guo bị một Thượng nghị sĩ chất vấn vì nghi vấn là gián điệp Trung Quốc. Đến tháng 6 cùng năm, tòa án Manila tuyên bố bà thực chất là công dân Trung Quốc Guo Huaping (Quách Hoa Bình) – theo luật thì không đủ điều kiện giữ chức vụ công. Chức thị trưởng của bà bị xem là vô hiệu.

Năm nay 35 tuổi, Guo cùng các đồng phạm không trực tiếp ra tòa mà dự phiên xử qua kết nối mạng.

Theo luật Philippines, án tù chung thân kéo dài từ 20 đến 40 năm; sau 30 năm phạm nhân mới có thể xin ân xá. Các bị cáo có quyền kháng cáo phán quyết.

Alice Guo đắc cử thị trưởng năm 2022. Tháng 3/2024, cảnh sát Philippines triệt phá một khu POGO (cờ bạc trực tuyến) tại Bamban và phát hiện khu này nằm trên phần đất có liên quan đến Guo. Cảnh sát cho biết hàng trăm người nước ngoài, bị cưỡng ép làm việc tại đây để thực hiện các vụ lừa đảo; ai từ chối sẽ bị đánh đập.

Khu phức hợp rộng lớn gồm văn phòng, biệt thự sang trọng và bể bơi. Tháng 3/2024, một lao động trốn thoát và báo cảnh sát, dẫn đến cuộc đột kích. Cảnh sát tìm thấy hơn 700 người gồm công dân Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Rwanda, cùng các tài liệu cho thấy Guo là chủ tịch công ty sở hữu khu phức hợp.

Tòa án quận Pasig cũng ra phán quyết tịch thu khu POGO và giao cho nhà nước quản lý. Guo sẽ bị giam tại cơ sở cải huấn nữ Mandaluyong.

Trước tòa, đại diện công tố cho biết tất cả 8 bị cáo — gồm một số người nước ngoài — đều bị tuyên án chung thân. Do quy định bảo mật, danh tính các đồng phạm không được tiết lộ.

Ủy ban chống tội phạm có tổ chức Philippines (PAOCC) cho biết Guo và 3 người khác bị kết tội “tổ chức buôn người” trong trung tâm lừa đảo; 4 người còn lại bị kết tội “buôn người”.

Alice Guo ra điều trần trước Quốc hội Philippines tháng 9/2024. Ảnh: AFP.

Bị nghi là gián điệp Trung Quốc – khai sinh muộn, lý lịch mờ ám

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros từng chất vấn lý lịch của Alice Guo trong phiên điều trần năm 2024, đặt câu hỏi liệu bà có “làm việc cho Trung Quốc hay không”.

Guo trả lời rằng vì không sinh tại bệnh viện nên đến 17 tuổi mới đăng ký giấy khai sinh; nói mình lớn lên trong gia đình chăn nuôi lợn và học tại nhà trước cấp ba. Về lô đất liên quan đến trung tâm lừa đảo, Guo nói đã bán từ hai năm trước khi ra tranh cử thị trưởng.

Guo đăng ký cử tri tại Bamban năm 2021 và ra tranh cử rồi trúng cử thị trưởng năm 2022. Ngay cả Cục Thống kê Quốc gia Philippines cũng không tìm thấy thông tin về cha mẹ Guo, khiến Tổng thống Marcos Jr. cũng nghi ngờ và yêu cầu điều tra quốc tịch của bà.

Bị cách chức, cáo buộc buôn người và rửa tiền, rồi bỏ trốn

Tháng 6/2024, tòa án Manila xác định Alice Guo là công dân Trung Quốc và không đủ điều kiện giữ chức thị trưởng. Sau đó, cảnh sát, PAOCC, NBI (Cục Điều tra Quốc gia Philippines) và AMLC (Hội đồng chống rửa tiền Philippines) lần lượt khởi tố bà với tội buôn người và rửa tiền.

Guo được cho là bỏ trốn khỏi Philippines vào tháng 7/2024 và bị bắt tại Indonesia vào tháng 9 cùng năm, rồi bị dẫn độ về Manila. Bà phủ nhận liên quan POGO và khẳng định mình là công dân Philippines.

Tháng 8/2024, Văn phòng Thanh tra Philippines đã cách chức Alice Guo, hủy mọi quyền lợi hưu trí và cấm vĩnh viễn bà quay lại làm công chức.

