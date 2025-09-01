Cựu chiến binh 98 tuổi và mong ước trở lại Ba Đình sau 80 năm lịch sử

Từng chứng kiến Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, cụ Lê Bình coi việc trở lại quảng trường Ba Đình xem diễu binh là mong ước lớn nhất lúc cuối đời.

Cụ Lê Bình được con cháu đưa đi xem tổng duyệt diễu binh ngày 30/8. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh cựu chiến binh Lê Bình (98 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hà Nội) có mặt tại buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã lay động hàng triệu trái tim.

Dù đã ở tuổi gần trăm, cụ Bình vẫn minh mẫn, giữ trọn niềm khao khát được một lần nữa chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc.

Hôm đó, lực lượng chức năng mời cụ và con cháu ngồi ở khu vực ưu tiên, có y bác sĩ hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra sức khoẻ.

Chia sẻ với VietTimes, con trai cụ Bình là Lê Thanh Hà cho biết cha của anh đang phải chạy thận 2 lần mỗi tuần, nhưng tinh thần thì luôn sục sôi. Sau lễ tổng duyệt vào sáng 1/9, Ban Tổ chức đã đón cụ đến khách sạn của Bộ Công an để nghỉ ngơi, chuẩn bị xem lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cụ Bình mà còn là vinh dự với cả gia đình.

Cụ Lê Bình năm nay 98 tuổi.

Anh Hà cho biết quyết định đưa bố đi xem tổng duyệt vào ngày 30/8 là lựa chọn đầy mạo hiểm nhưng cần thiết.

"Bố tôi năm nay 98 tuổi rồi. Tôi quyết định như vậy vì sợ không thực hiện được mong ước cuối cùng của bố là được xem diễu binh ở quảng trường Ba Đình", anh Hà chia sẻ.

Khi anh Hà trình bày tâm nguyện của cha, các chiến sĩ công an ở chốt bảo vệ đã lắng nghe, cho phép cụ vào bên trong.

Cụ Lê Bình bên con trai Lê Thanh Hà.

Theo anh Hà, cụ Bình vốn là chiến sĩ Điện Biên, từng làm cảnh vệ cho Bác Hồ từ năm 1954 đến 1963. Khi cụ vào bên khu vực tổng duyệt, một điều đặc biệt đã xảy ra.

Lực lượng chức năng thông báo lên loa. Và tất cả mọi người tại các chốt đều chủ động đứng dậy chào đón người cựu chiến binh 98 tuổi. Khoảnh khắc đó đã in sâu vào tâm trí gia đình anh Hà.

Sau buổi tổng duyệt, cụ Lê Bình đã thốt lên: "Như này là nhất rồi, bố không mong gì hơn". Điều khiến cụ hạnh phúc hơn nữa là sau hôm đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo mời cụ tham dự lễ kỷ niệm chính thức vào ngày 2/9.

"Gia đình tôi vô cùng cảm ơn Tổng bí thư Tô Lâm, Chính phủ và các lãnh đạo TP Hà Nội đã giúp đỡ bố tôi," anh Hà nói và cho biết do lịch chạy thận trùng với ngày lễ, gia đình đã chủ động đưa cụ đến cơ sở y tế sớm hơn để đảm bảo sức khỏe.

Cũng theo anh Hà, nhiều tháng nay, cụ Bình luôn nhắc về 2 mong ước cuối đời: được xem diễu binh ngày 2/9 và trở lại Điện Biên Phủ, nơi cụ từng cùng đồng đội làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu.

“Trước ngày tổng duyệt, đêm nào bố tôi cũng thủ thỉ rằng được dự lễ diễu binh là tuyệt vời nhất, không còn gì mong muốn hơn”, anh Hà kể và cho biết cụ Bình từng có mặt tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Do đó, tròn 80 năm sau, cụ mong muốn được trở lại nơi đây, để tận mắt nhìn thấy đất nước hòa bình, phát triển.

Sau hôm tổng duyệt, cụ hào hứng kể cho con cháu về việc chứng kiến duyệt binh. Mặc chiếc áo vest gắn đầy huân huy chương, cụ Bình nói: "Đó là xương máu của mình, là lịch sử nên phải trân trọng."

Chiếc xe anh Hà chuẩn bị để đưa bố đi xem diễu binh.

Trò chuyện với con cháu, cụ Bình kể lại từng trận đánh lịch sử từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến giải phóng Thủ đô, cũng như những tháng ngày công tác tại lực lượng cảnh vệ. Với cụ, được ngắm nhìn đất nước hòa bình sau 80 năm kể từ mùa Thu lịch sử là mong ước cuối đời.

"Đây là lần cuối, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu các con ạ", cụ Bình nói. Với người cựu chiến binh này, buổi tổng duyệt với không khí hào hùng đã khiến cụ nhớ lại thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.