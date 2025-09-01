Nữ quân nhạc xinh đẹp tham gia duyệt binh A80: Mỗi buổi tập là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn

May mắn được góp mặt trong sự kiện trọng đại A80, nữ binh nhất Thanh Hiền luôn tâm niệm, mỗi buổi tập là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn, mỗi sự cố gắng, dù nhỏ bé, đều góp phần chung tay dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh.

Mỗi buổi tập đều là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn

Trong không khí hào hùng, hân hoan của dân tộc đang hướng về Đại lễ lớn của đất nước – Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2025) - sự kiện A80, các chiến sĩ thuộc các Khối diễu binh, diễu hành những ngày qua đã không ngừng luyện tập và đã trải qua các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt.

Hòa trong không khí tập luyện hăng say, binh nhất Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh năm 2002, hiện đang công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội, thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được vinh dự tham gia tại Khối nữ Quân nhạc.

Vẻ đẹp trong sáng của binh nhất Nguyễn Thị Thanh Hiền. Ảnh: NVCC.

Những lần hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua, hình ảnh của nữ binh nhất Thanh Hiền với nét đẹp trong sáng, xinh tươi của tuổi trẻ đã được sự đón nhận nồng nhiệt của người dân và thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội đã được gửi đến binh nhất Thanh Hiền: “Xinh quá đi thôi”, “xinh quá cô gái ơi”, “quá tuyệt vời”, “xinh quá”, “xinh lung linh”, “tuyệt đối điện ảnh”, “xuất sắc em gái ơi”,…

Đây là lần đầu tiên Thanh Hiền được tham dự lễ duyệt binh, diễu binh. Bởi vậy, nữ binh nhất vừa cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất tự hào vì được đứng trong đội hình trang nghiêm của Khối nữ Quân nhạc.

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp khẳng định hình ảnh nữ chiến sỹ Khối Quân nhạc vừa duyên dáng, vừa mạnh mẽ, luôn sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc” – Binh nhất Thanh Hiền cho biết.

Chia sẻ về quá trình luyện tập tại sự kiện A80, Thanh Hiền cho biết, ngay từ những ngày đầu, các chiến sỹ Khối Nữ quân nhạc đã ý thức rõ tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Dù thời tiết có lúc bất lợi nhưng cả đội vẫn luôn cố gắng luyện tập đúng giờ và nền nếp theo sự hướng dẫn của các chỉ huy phụ trách.

“Ban đầu, việc giữ đội hình thẳng hàng, bước đều và phối hợp ăn ý không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hỗ trợ lẫn nhau, tôi và đồng đội đã tiến bộ từng ngày. Mỗi buổi tập đều là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn”, Thanh Hiền nói.

Nữ binh nhất cũng cho biết, quá trình luyện tập tuy vất vả, nhưng nhìn lại quãng thời gian luyện tập, bản thân cảm thấy rất tự hào và trân trọng bởi đây là những ngày tháng đoàn kết, cố gắng hết mình và cùng đồng đội tạo nên những khoảnh khắc không thể quên.

Binh nhất Nguyễn Thị Thanh Hiền (bên trái) cùng đồng đội tham gia trong Khối nữ Quân nhạc. Ảnh: NVCC.

Mỗi sự cố gắng, dù nhỏ bé cũng sẽ góp phần xây đất nước

Trải qua các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, được đi giữa lòng nhân dân, binh nhất Nguyễn Thị Thanh Hiền cảm nhận rõ sự quan tâm, dõi theo của nhân dân đối với các chiến sỹ tham gia duyệt binh, diễu binh.

“Được đi giữa lòng nhân dân, được nghe những tràng pháo tay, ánh mắt động viên và nụ cười thân thiện của nhân dân, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Đó là nguồn động lực to lớn để tôi cùng đồng đội cố gắng thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh đẹp và trang nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại” – Thanh Hiền cho hay.

Khi những hình ảnh của Thanh Hiền tham gia sự kiện A80 được đón nhận tình cảm nồng nhiệt của người dân và rất nhiều cư dân mạng, Thanh Hiền cảm thấy rất bất ngờ và xúc động. Thanh Hiền cho biết, đây vừa là niềm vui, vừa là động lực để bản thân cố gắng hơn nữa trong rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Tôi xem đây không chỉ là tình cảm dành cho riêng bản thân, mà còn là sự ghi nhận của nhân dân đối với toàn thể Khối nữ Quân nhạc”, Thanh Hiền nói.

Trong không khí hân hoan rợp cờ đỏ sao vàng chào đón sự kiện trọng đại của đất nước, triệu triệu trái tim Việt Nam đang cùng hướng về sự kiện A80, Thanh Hiền càng cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lòng yêu nước vô bờ bến của dân tộc ta. Trong thời khắc lịch sử này, Thanh Hiền càng cảm thấy biết ơn vô hạn đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

“Sự hy sinh xương máu của cha ông ta để đổi lấy độc lập cho đất nước ngày hôm nay luôn nhắc nhớ thế hệ trẻ chúng tôi luôn biết ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước và trân trọng hòa bình”, nữ Binh nhất chia sẻ.

Là một người trẻ tuổi may mắn được góp mặt trong sự kiện trọng đại A80, Thanh Hiền càng thấu hiểu hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Thanh Hiền mong muốn thế hệ trẻ hãy luôn nuôi dưỡng lòng yêu nước, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến bằng tất cả khả năng của mình.

“Mỗi sự cố gắng, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp phần chung tay dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và vững bước trên con đường hội nhập”, Thanh Hiền nhấn mạnh.

Được biết, gia đình Thanh Hiền có truyền thống trong quân ngũ khi bố mẹ của Thanh Hiền đều là bộ đội. Từ nhỏ, Thanh Hiền đã được nuôi dưỡng trong môi trường kỷ luật và luôn mang trong mình tình yêu màu áo chiến sĩ, tình yêu quê hương, đất nước. Đây cũng chính là điều đã thôi thúc Thanh Hiền đứng vào hàng ngũ của quân đội, vừa để tiếp nối truyền thống gia đình vừa phấn đấu cống hiến cho Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Thanh Hiền cho biết, bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện cả về chuyên môn lẫn phẩm chất, giữ vững kỷ luật của người quân nhân, để xứng đáng với màu áo của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.