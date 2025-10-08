Phát động cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”

Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” do NCA chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Đây là sân chơi trí tuệ quy mô toàn quốc, quy tụ sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, với hai vòng thi: Sơ khảo (18/10) và Chung khảo (15/11) tại Hà Nội.

Với chủ đề mang tính thời sự “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”, cuộc thi hướng đến việc giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống tấn công mạng, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng công nghệ trong bảo mật thông tin. Hội đồng đề thi gồm hơn 30 chuyên gia đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, CyRadar, BKAV... cùng các chuyên gia độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong các cuộc thi an ninh mạng trong và ngoài nước.

Vòng Sơ khảo được tổ chức trực tuyến theo hình thức Jeopardy CTF, bao gồm nhiều mảng như khai thác lỗi phần mềm, dịch ngược mã nguồn, bảo mật web và mật mã học. Các đội xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng Chung khảo tại trụ sở Cục A05, tranh tài ở hai bảng: bảng A (thi tấn công - phòng thủ trực tiếp) và bảng B (thi Jeopardy chuyên sâu).

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng, sản phẩm công nghệ và cơ hội được cố vấn nghề nghiệp bởi các chuyên gia hàng đầu. Kết quả cuộc thi cũng là cơ sở để NCA lựa chọn đội đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế như Cyber SEA Game hay ASEAN Cyber Shield.

Song song với vòng Chung khảo, sự kiện còn diễn ra “Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2025” tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, thu hút hơn 1.500 sinh viên tham gia cổ vũ, giao lưu và định hướng nghề nghiệp. Dự kiến có khoảng 50 doanh nghiệp công nghệ đồng hành, giới thiệu công nghệ mới và tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện.

Với thông điệp “Tôn vinh trí tuệ – Bồi dưỡng nhân tài”, Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cầu nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực an ninh mạng chất lượng cao cho quốc gia.