Sau 2 giờ ghi nhận lỗi vi phạm giao thông, VNeTraffic sẽ gửi thông báo cho người dùng nộp phạt

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển ứng dụng VNeTraffic, nhằm thiết lập cổng giao tiếp mới giữa người dân và lực lượng CSGT.

Theo đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe ngay trên ứng dụng, bao gồm xuất trình khi kiểm tra, gia hạn, đổi giấy phép và tra cứu thông tin vi phạm. CSGT sẽ kiểm tra giấy phép lái xe qua mã định danh cá nhân hoặc số giấy phép, không cần bản vật lý nếu người dân sử dụng tài khoản VNeID và VNeTraffic.

Ứng dụng cũng hỗ trợ tự động gia hạn giấy phép lái xe khi có giấy khám sức khỏe điện tử. Trước một tháng hết hạn, ứng dụng sẽ gửi thông báo tới người có giấy phép lái xe về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn. Hệ thống sẽ từ chối trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận, ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới (đã tham gia công ước quốc tế về giao thông), để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện đăng ký xe điện tử khi có chứng nhận hải quan và thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực và cho phép bấm biển số. Thông tin về phương tiện, lịch sử tai nạn, vi phạm hành chính cũng được cập nhật theo mã định danh cá nhân.

Về xử phạt vi phạm hành chính, sau hai giờ kể từ khi vi phạm được ghi nhận, hệ thống sẽ gửi thông báo tới người dùng và cho phép nộp phạt trực tuyến qua ứng dụng.

Hiện có hơn 1,4 triệu tài khoản sử dụng VNeTraffic, trong đó hơn 353.000 tài khoản đã được xác thực ở mức độ định danh 2.

Để tăng hiệu quả sử dụng và đồng bộ dữ liệu, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có hướng dẫn người dân thực hiện liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Theo đó, điều kiện đầu tiên là điện thoại của công dân đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất. Ngoài ra, tài khoản VNeID của công dân phải định danh mức 2.

Cách đăng nhập qua VNeID

Bước 1: Công dân chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử”.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.

Bước 3: Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Bước 4: Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 5: Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công.

Bước 6: Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản.

Bước 7: Thiết lập mật khẩu.

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Xác thực VNeID qua thông báo

Bước 1: Công dân đăng nhập tài khoản VNeTraffic.

Bước 2: Công dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe.

Bước 3: Chọn “Xác thực ngay” hoặc “Xác nhận”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin công dân.

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có).

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.