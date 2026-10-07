Cứ 40 giây một tàu cao tốc rời ga, nhà ga Trung Quốc lập kỷ lục hơn 1 triệu lượt khách

Ga Nam Quảng Châu của Trung Quốc vừa lập kỷ lục chưa từng có khi phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách trong một ngày. Trong giờ cao điểm, các đoàn tàu cao tốc liên tục rời ga với khoảng cách chỉ 40 giây.

Nhu cầu đi lại tăng vọt trong kỳ nghỉ Quốc khánh đã giúp Ga đường sắt Nam Quảng Châu (Guangzhou South) lập kỷ lục mới về lượng hành khách trong một ngày, với hơn 1 triệu lượt người qua ga hôm 1/10. Đáng chú ý, vào những khung giờ cao điểm, các đoàn tàu cao tốc liên tục rời ga với tần suất chỉ 40 giây một chuyến.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Đông, đây là mức lưu lượng hành khách trong một ngày chưa từng được ghi nhận tại một nhà ga đường sắt nào ở Trung Quốc.

Ban Tuyên truyền thuộc Tỉnh ủy Quảng Đông cho biết trên tài khoản WeChat rằng riêng ngày 1/10, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày tại Trung Quốc đại lục, Ga Nam Quảng Châu phục vụ 1.252 chuyến tàu, với tổng cộng hơn 1 triệu lượt hành khách.

Đây là lần đầu tiên một nhà ga đường sắt ở Trung Quốc vượt mốc 1 triệu lượt khách trong một ngày.

Trong những thời điểm đông nhất, tàu tại ga liên tục xuất phát với khoảng cách chỉ 40 giây. Cơ quan tuyên truyền của tỉnh Quảng Đông thậm chí ví von rằng tần suất này còn “nhanh hơn tốc độ mọi người lướt video ngắn”.

Để so sánh, tại Ga Tokyo, tổng số chuyến tàu shinkansen khởi hành trong giờ cao điểm đạt tối đa khoảng 24 chuyến mỗi giờ, tương đương trung bình 2,5 phút mới có một tàu cao tốc rời ga.

Được thiết kế để xử lý lượng khách khổng lồ

Ga Nam Quảng Châu vốn được xây dựng với mục tiêu đáp ứng lưu lượng hành khách rất lớn, theo ông Peng Peng, Chủ tịch điều hành Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, một tổ chức nghiên cứu chính sách có liên hệ với chính quyền tỉnh.

Đây là một trong 5 đầu mối đường sắt lớn của Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông, nơi có dân số khoảng 18,7 triệu người.

Nhà ga hiện có 15 sân ga và 28 đường ray, cho phép cùng lúc tổ chức một lượng lớn chuyến tàu đến và đi.

Quảng Châu cũng sớm triển khai kết nối giữa hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt liên tỉnh và đường sắt cao tốc, giúp hành khách có thể chuyển đổi giữa các phương tiện tương đối thuận tiện, ông Peng cho biết.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, Ga Nam Quảng Châu còn vận hành 202 chuyến tàu cao tốc chạy qua đêm. Theo Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quảng Đông, con số này tương đương khoảng 1/6 tổng số chuyến tàu xuất phát từ nhà ga trong một ngày.

Trung Quốc dự báo 284 triệu lượt khách trong 16 ngày

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc trước đó dự báo khoảng 284 triệu lượt hành khách sẽ di chuyển bằng đường sắt trong giai đoạn 16 ngày bao gồm kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu diễn ra vào cuối tháng 9.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Ga Nam Quảng Châu đã mở rộng khu vực trung chuyển và các làn dẫn vào khu vực lên tàu, đồng thời cải thiện hệ thống cung cấp thông tin cho hành khách.

Nhà ga cũng tăng thêm các chuyến tàu dựa trên dữ liệu về nhu cầu đăng ký chờ của hành khách, qua đó đáp ứng tốt hơn lượng người đi lại tăng mạnh trong dịp lễ.

Các chuyến bổ sung giúp tăng cường kết nối giữa Quảng Châu với nhiều thành phố lớn như Thâm Quyến, Nam Ninh, Chu Hải, Trịnh Châu và Trùng Khánh.

Từ Ga Nam Quảng Châu, hành khách có thể đi tới tổng cộng 196 thành phố, trong đó có Bắc Kinh và Hong Kong.

“Gộp tất cả những yếu tố này lại, không khó để hiểu tại sao Ga Nam Quảng Châu lại có thể bận rộn đến mức như vậy”, ông David Feng, một chuyên gia đường sắt độc lập, nhận xét.

Theo SCMP