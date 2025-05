CSGT Đà Nẵng chính thức tiếp quản sát hạch lái xe từ Sở GTVT

Ngày 6/5, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Đào tạo lái ô tô, mô tô Đà Nẵng (STC) tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên theo chức năng mới được Bộ Công an phân cấp.

Buổi sát hạch do lực lượng CSGT Đà Nẵng chủ trì diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định. Tổng cộng 212 thí sinh tham dự kỳ thi, trong đó có 137 học viên mô tô của STC và 75 thí sinh thi lại do giấy phép lái xe hết hạn.

Ghi nhận của VietTimes, buổi sát hạch diễn ra trong không khí nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Các thí sinh được cán bộ CSGT, sát hạch viên hướng dẫn thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết thành phố là địa phương thứ 7 trên cả nước triển khai mô hình sát hạch lái xe do công an tổ chức, sau các tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ.

“Đây là nỗ lực lớn của Công an TP trong tiếp nhận nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP và các đơn vị liên quan”, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Phòng gửi lời xin lỗi người dân vì sự chậm trễ trong tổ chức kỳ thi trước đó, do cần thời gian rà soát, phối hợp và đảm bảo quy trình chuyển giao minh bạch, đúng quy định.

Hội đồng sát hạch được yêu cầu tổ chức kỳ thi công khai – minh bạch – khách quan. Các cán bộ kỹ thuật, sát hạch viên cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng thực chất và không để xảy ra tiêu cực.

Trung tâm STC được giao phối hợp hỗ trợ cơ sở vật chất, xe tập lái, sân thi đúng tiêu chuẩn. Thí sinh tham dự cần tuân thủ nghiêm túc nội quy, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, tuyệt đối không gian lận.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng (đơn vị thường trực tổ chức) cũng được chỉ đạo xây dựng quy trình sát hạch chặt chẽ, xử lý nhanh hồ sơ tồn đọng và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát thi lý thuyết và thực hành, nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đánh giá kỳ thi lần này là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng CSGT trong công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép lái xe.

“Sau hơn hai tháng tạm hoãn, kỳ sát hạch hôm nay không chỉ là kỳ thi kỹ năng lái xe mà còn là phép thử về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông của mỗi công dân”, ông Thương nói.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng khẳng định, toàn bộ quá trình thi sẽ được triển khai đúng quy trình pháp luật, công khai từ khâu đăng ký đến sát hạch. Cán bộ làm nhiệm vụ được quán triệt nghiêm tác phong, chống tiêu cực, không gây phiền hà cho thí sinh.