Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng Việt Nam và thế giới

Báo cáo tại đại hội cho biết, năm 2024, Vietjet ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực với doanh thu cao nhất từ trước đến nay, mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, thúc đẩy doanh thu.

Trong năm 2024, Vietjet đã vận chuyển 25,9 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó hơn 9 triệu khách quốc tế, tăng tới 18% so với năm 2023.

Vietjet mở mới 20 đường bay quốc tế và quốc nội, nâng tổng số đường bay lên 145 đường bay, trong đó 101 đường bay quốc tế và 44 đường bay quốc nội. Vietjet là hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất của Australia, khai thác nhiều đường bay nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo kết quả kinh doanh sau kiểm toán, năm 2024, Vietjet đã đạt doanh thu Công ty Mẹ 71.734 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.748 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất đạt 72.045 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.823 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Vietjet đạt gần 99.300 tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 2,03 lần và chỉ số thanh khoản 1,58 lần nằm ở mức tốt trong ngành hàng không.

Số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cộng với hạn mức vốn lưu động, đảm bảo khả năng thanh toán của công ty theo kế hoạch đề ra. Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách trong năm 2024 hơn 7.500 tỷ đồng.

Đầu năm 2025, Vietjet ghi dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển với việc thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.

Phục vụ kế hoạch phát triển thời kỳ mới trong thập kỷ tới, Vietjet và Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus đã đạt thoả thuận mua mới 20 máy bay thân rộng A330neo, nâng tổng số tàu bay thân rộng đã đặt hàng lên 40.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet – khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, khi Vietjet sẵn sàng bước tiếp hành trình chinh phục những vùng trời mới, không chỉ trong ngành hàng không mà cả trên bản đồ phát triển kinh tế toàn cầu.

“Vietjet hôm nay không chỉ là hãng hàng không tiên phong, mà đã trở thành một hãng hàng không đa quốc gia mang khát vọng vươn xa, hiện đại, linh hoạt và hội nhập sâu rộng với thế giới. Chúng tôi không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, nâng tầm hiện diện tại khu vực và toàn cầu, đồng thời tiên phong kết nối những điểm đến mới, mở ra cơ hội phát triển cho thương mại, du lịch và đầu tư.

Vietjet cam kết tiếp tục đóng vai trò là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới – mang đến sự gắn kết mạnh mẽ giữa các nền kinh tế, cộng đồng và nền văn hóa. Trên hết, chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả: đưa giấc mơ bay đến gần hơn với mọi người – bằng dịch vụ an toàn, thân thiện, đẳng cấp quốc tế và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ.”

Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Vietjet mang tới các sản phẩm dịch vụ hiện đại như hạng vé Thương gia (Business) cho các đường bay dài khai thác bằng tàu bay thân rộng A330, dịch vụ mua sắm hàng miễn thuế, bảo hiểm, đổi ngoại tệ…

Vietjet đã tiên phong triển khai ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay trên ứng dụng VneID tại các sân bay lớn, mang tới trải nghiệm làm thủ tục bay nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, du khách. Công nghệ tiên tiến cũng được Vietjet tiên phong triển khai trong hoạt động khai thác giúp tối ưu chi phí, góp phần phát triển ngành hàng không.

Với kế hoạch phát triển bền vững, Vietjet không ngừng đầu tư vào các hoạt động khai thác mặt, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Vietjet đã chủ động hoạt động khai thác dịch vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài, tiếp tục hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không. Hãng cùng đầu tư cho cơ sở bảo dưỡng tàu bay (hangar), chủ động trong hoạt động bảo dưỡng đội tàu bay hiện đại bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp.

Vietjet hôm nay:

+ 145 đường bay, gồm 101 đường bay quốc tế và 44 đường bay nội địa.

+ Liên tục mở thêm các đường bay kết nối Việt Nam với điểm đến hàng đầu tại Australia, các quốc gia tỷ dân Ấn Độ, Trung Quốc và xa hơn tới châu Âu trong thời gian tới.

+ Độ tin cậy kỹ thuật 99,72%

+ Đạt 7/7 sao về an toàn

+ Các giải thưởng uy tín toàn cầu: Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới do AirlineRatings bình chọn, Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất do Tạp chí tài chính International Finance bình chọn, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn…

