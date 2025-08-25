Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nói về nhịp đập mới của tài chính Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HDBank - đã có bài phát biểu đầy ấn tượng tại lễ khánh thành Saigon Marina IFC sáng 19/8.

Bài phát biểu trong khuôn khổ Lễ Khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp.

Trong bài phát biểu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gợi lại hình ảnh Ba Son - nơi từng ghi dấu nhịp đập công nghiệp và giao thương một thế kỷ trước - để so sánh với nhịp đập mới hôm nay: nhịp đập của tài chính, thương mại, văn hóa và khát vọng hội nhập quốc tế.

Phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ khắc họa ý nghĩa biểu tượng của Saigon Marina IFC - công trình điểm nhấn bên bờ sông Sài Gòn - mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần dân tộc, ý chí phát triển bền vững và vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân trong hành trình đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, HDBank vinh dự cùng ngành tài chính-ngân hàng khánh thành Saigon Marina IFC, tòa tháp số 1 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn - trái tim của Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình sẽ là “điểm hẹn” của các ngân hàng, tập đoàn công nghệ, logistics và hơn 10.000 chuyên gia, song song với việc ra mắt ứng dụng ngân hàng số Di HDBank và dự án ngân hàng lõi thế hệ mới.

“Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí-niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định.

Tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cũng gửi lời chúc mừng đến các dự án hạ tầng trọng điểm của đất nước như: Hangar Long Thành, sân bay Gia Bình, coi đó là minh chứng cho sức bật của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68. Hơn 250 công trình khởi công và khánh thành trên cả nước hôm nay chính là tiếng nói chung của khát vọng, đoàn kết và bản lĩnh Việt Nam.

Đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo xúc động cúi đầu tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh để hôm nay doanh nghiệp có cơ hội “chiến đấu trên thương trường bằng ý chí cao nhất và lương thiện nhất”.

Khép lại bài phát biểu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gửi tới các doanh nghiệp và đồng bào cả nước lời chúc mừng và lời hứa xây dựng, sáng tạo, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, vì một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hùng cường.