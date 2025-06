Công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc sau khi sáp nhập

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/7.

Ngày 29/6, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và các tổ chức trực thuộc vào Công an TP Đà Nẵng, bộ máy của Công an TP Đà Nẵng mới gồm 28 đơn vị cấp phòng và các đồn công an, các đơn vị tương đương cấp đội.

Theo quyết định được Bộ Công an công bố, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Cũng tại buổi lễ, Công an TP Đà Nẵng đã công bố của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí chức vụ 8 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập kể từ ngày 1/7.

Các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thượng tá Trần Minh Nguyên, (là các Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng trước khi sáp nhập), Đại tá Nguyễn Hà Lai, Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Võ Thị Trinh, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập); Trung tá Nguyễn Kim Trung (nguyên là Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được biệt phái công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố, bố trí 28 đồng chí giữ chức vụ tương đương Trưởng phòng; 93 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an xã, phường sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và các cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng Công an thành phố.

Trước yêu cầu thực tiễn mới, tình hình mới, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị lực lượng Công an thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức thực hiện thông suốt, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến quán triệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn lực lượng Công an 2 địa phương về chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khẩn trương rà soát, đánh giá, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại bộ máy, bố trí cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng của Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Công an 2 địa phương cũng đã tổ chức nhiều hội nghị về công tác cán bộ để bàn bạc kĩ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đã thống nhất quyết định bố trí đối với 28 đồng chí Trưởng phòng và tương đương, 93 đồng chí lãnh đạo Công an cấp xã phường sau sáp nhập. Đợt này, Công an TP Đà Nẵng cũng quyết định điều động, bố trí gần 180 đồng chí Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó, Phó trưởng Công an cấp xã...về công tác tại đơn vị mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thay mặt Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị cấp phòng, cấp xã mới... tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên tinh thần đổi mới tư duy trong quản trị an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không chỉ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự có tính truyền thống mà phải tiên phong, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chiến lược của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ….

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, Công an TP Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc và 3 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Trong đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5; các Phó Giám đốc là Đại tá Trần Phòng, Đại tá Phan Văn Dũng nghỉ, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6. Đại tá Trần Đình Liên nghỉ từ ngày 1/5, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2026.