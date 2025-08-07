Có gì mới tại giải thưởng Better Choice Awards 2025?

Better Choice Awards 2025 chính thức khởi động với thông điệp “Vươn mình bứt phá” cùng tinh thần “Tự hào Việt Nam”, đánh dấu sự mở rộng và nâng tầm giải thưởng đổi mới sáng tạo toàn quốc.

Better Choice Awards (BCA) 2025 đã chính thức ra mắt, đánh dấu mùa giải thứ ba của giải thưởng thường niên uy tín, quy mô toàn quốc dành cho các sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến tiêu biểu. Đây là sự kiện đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, với sự đồng hành của nhiều tổ chức hàng đầu, chuyên gia và cộng đồng người tiêu dùng Việt.

Điểm nhấn lớn nhất và cũng là nét đổi mới quan trọng tại Better Choice Awards 2025 chính là sự xuất hiện của nhóm giải thưởng Consumer Finance Awards. Đây là lần đầu tiên giải thưởng dành riêng một cụm giải lớn tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ và nền tảng tài chính tiêu dùng đổi mới sáng tạo, phản ánh xu thế chuyển đổi số đang bùng nổ tại Việt Nam.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó giám đốc Trung tâm NIC, cho biết trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái sáng tạo, với sự tham gia của các doanh nghiệp, cộng đồng và chuyên gia công nghệ. Trung tâm NIC đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các ý tưởng, giá trị và nguồn lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chính vì thế, NIC đã đồng hành với VCCorp trong việc tổ chức giải thưởng Better Choice Awards.

Bên cạnh nhóm giải mới, các nhóm giải truyền thống cũng được nâng cấp cả về quy mô lẫn chiều sâu chuyên môn để phù hợp với bối cảnh phát triển công nghệ và nhu cầu người tiêu dùng hiện nay.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó tổng giám đốc VCCorp phát biểu tại sự kiện

Giải thưởng Smart Choice Awards tập trung vào các thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ người tiêu dùng như điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng thông minh, nền tảng dịch vụ số.

Car Choice Awards vinh danh các thương hiệu, sản phẩm ô tô, xe điện và các giải pháp giao thông dựa trên công nghệ mới.

Innovative Choice Awards dành cho các sáng kiến đột phá trên nền tảng số, trong đó trọng tâm là công nghệ AI, công nghệ xanh, và các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó tổng giám đốc VCCorp nói rằng thông qua giải thưởng, Ban tổ chức mong muốn xây dựng và phát triển một hệ sinh thái sản phẩm dành cho người Việt Nam, vinh danh các sản phẩm chất lượng, có tính ứng dụng thực tiễn, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Các bên liên quan như doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và người sử dụng đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Đại diện Trung tâm NIC và Công ty cổ phần VCCorp - Thành viên Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên về giải thưởng Better Choice Awards 2025

Một nét mới khác của Better Choice Awards 2025 là việc lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức đồng thời và song hành với Vietnam Mobility Festival – sự kiện lớn trải nghiệm các phương tiện giao thông thông minh và công nghệ vận tải tương lai.

Chia sẻ với VietTimes, đại diện Ban tổ chức Better Choice Awards 2025 đã khẳng định về tính minh bạch và công bằng trong việc lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc. Quy trình chấm giải năm nay được thiết kế đa chiều và công khai với sự kết hợp giữa bình chọn từ cộng đồng người tiêu dùng và chấm điểm chuyên môn từ Hội đồng thẩm định.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội, nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.