Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Sau hơn 7 năm chờ đợi, nhà đầu tư cuối cùng cũng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Sáng 8/10 (giờ Việt Nam), tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell chính thức công bố Báo cáo phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9/2025.

Một cột mốc lịch sử đã được ghi nhận: thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rời nhóm cận biên (frontier market) để bước lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market). Ngày có hiệu lực dự kiến là thứ hai, ngày 21/9/2026, sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Đợt đánh giá nhằm xác định Việt Nam đã đạt được tiến triển đủ lớn trong việc mở rộng khả năng giao dịch thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu, yếu tố quan trọng để hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đầu tư quốc tế.

FTSE Russell cho biết trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng 2 tiêu chí quan trọng, gồm "Chu kỳ thanh toán (DvP)" và "Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán". Cả 2 đều bị đánh giá ở mức hạn chế.

Đến tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution - NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

FTSE Russell ghi nhận những tiến bộ đáng kể của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp.

Hội đồng quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) cũng xem xét ý kiến về việc khả năng tiếp cận các nhà môi giới toàn cầu tại Việt Nam còn hạn chế. Dù không phải điều kiện bắt buộc để được nâng hạng, FTSE vẫn nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư toàn cầu có thể mô phỏng chỉ số. Vì vậy, việc cải thiện khả năng tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu là yếu tố thiết yếu để quá trình nâng hạng có thể được tiến hành trọn vẹn.

FTSE Russell cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy.

FTSE Russell cho biết việc nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell sẽ tiếp tục các cải thiện của Việt Nam và tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế trước kỳ rà soát tháng 3/2026, nhằm bảo đảm việc nâng hạng được thực hiện đúng lộ trình vào tháng 9/2026.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đánh giá sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

UBCKNN khẳng định việc nâng hạng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell, đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

"UBCKNN cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu", nhà điều hành thị trường cho hay.