Chưa doanh nghiệp nào đề xuất thí điểm tài sản mã hóa

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.
Theo ông Chi, Bộ đang phân công đơn vị soạn thảo các nghiệp vụ, công việc như chính sách thuế với giao dịch, phí, lệ phí tài sản mã hóa, triển khai xây dựng các quy định liên quan kế toán của hoạt động này cho doanh nghiệp và đối tượng doanh nghiệp liên quan.
"Chúng tôi xây dựng quy chế phối hợp trong triển khai của Bộ Tài chính với bộ ngành khác như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến hoàn thiện quy trình, xem xét cấp phép và phê duyệt", ông Chi nói.
Về số lượng doanh nghiệp đề xuất, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa nhận được hồ sơ hay đề xuất chính thức nào từ doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, Bộ đã ghi nhận một số đơn vị bước đầu đăng ký ngành nghề kinh doanh và tiếp cận ở cấp kỹ thuật để nắm bắt yêu cầu, điều kiện một cách chính xác nhất, từ đó chuẩn bị tham gia thị trường tài sản mã hóa.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng theo quy định, số lượng tối đa chỉ là 5 đơn vị theo quy định thí điểm,” ông nói.
Thứ trưởng nhấn mạnh mong muốn triển khai thí điểm trong thời gian sớm nhất, để có doanh đầu tiên đủ điều kiện cấp phép hoạt động trên thị trường Việt Nam.
“Việc này phụ thuộc vào sự chuẩn bị của doanh nghiệp và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng của Bộ Tài chính”, ông Chi khẳng định.
Vào tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa (tiền số). Trong đó, đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.
Mục tiêu nhằm thúc đẩy hoạt động thị trường, hạn chế tối đa rủi ro về an ninh tài chính, bảo đảm sự ổn định cho thị trường tài chính - tiền tệ. Thực tế này xuất phát từ việc hoạt động phát hành và giao dịch tài sản mã hóa đang phát triển nhanh chóng cả về khối lượng phát hành, giá trị giao dịch và mức độ phức tạp.
Việc triển khai thí điểm cho phép các cơ quan quản lý có thể nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi và điều kiện triển khai thực tiễn, giảm thiểu tối đa các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo vệ nhà đầu tư, tạo tiền đề phát triển thị trường tài chính minh bạch, an toàn, bền vững.