Chủ sàn Upbit và MB Bank hợp tác ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Dunamu, đơn vị vận hành nền tảng tiền số lớn nhất Hàn Quốc, sẽ hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) để ra mắt sàn giao dịch tài sản số trong nước đầu tiên.

Dunamu, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc Upbit, sẽ hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để ra mắt sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên của Việt Nam.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ vào trong khuôn khổ một diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), với sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp từ cả hai quốc gia.

“Mối quan hệ hợp tác này đặc biệt có ý nghĩa khi Dunamu xuất khẩu mô hình và công nghệ sàn giao dịch của Hàn Quốc trong khuôn khổ một sáng kiến do Nhà nước dẫn dắt ở nước ngoài”, một đại diện công ty cho biết.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược then chốt của MB Bank, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Việt Nam đang tiến tới đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7 vừa qua, Luật Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa tài sản số và thiết lập một thị trường được quản lý.

Dunamu không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch số một Hàn Quốc, mà còn góp phần định hình hệ sinh thái tiền mã hóa và khung pháp lý tại nước này – một yếu tố quan trọng khiến chính phủ Việt Nam lựa chọn làm đối tác. Tháng 7, Phó Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Dunamu, ông Kim Hyoung-nyon, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết hợp tác lâu dài trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Hiện Upbit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba thế giới, xử lý hơn 1.100 tỷ USD giao dịch và quản lý khối tài sản hơn 15,3 nghìn tỷ won (11 tỷ USD).

“Việt Nam có tiềm năng với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản số, khối lượng giao dịch hơn 800 tỷ USD và là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về lượng tài sản blockchain đổ vào”, CEO Dunamu, ông Oh Kyoung-suk, nhận định. “Khi tiềm năng này kết hợp với mô hình của Upbit, đây sẽ là cơ hội để không chỉ xây dựng một sàn giao dịch mà còn kiến tạo toàn bộ hạ tầng tài chính số Việt Nam trên nền tảng niềm tin”.

Chủ tịch MB, ông Lưu Trung Thái, bổ sung: “MB và Upbit sẽ hợp tác như những đối tác tin cậy để thúc đẩy thị trường tài chính số Việt Nam phát triển”.

Theo Korea Herald