Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu đoàn Thanh Hóa, và ông Trần Quốc Nam, đại biểu đoàn Khánh Hòa.

Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc cho ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm đại biểu Quốc hội được thực hiện trên cơ sở căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, các quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Quốc Nam (trái) và ông Lại Thế Nguyên. Ảnh: TTXVN.

Các ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam cũng đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vào ngày 18/9.

Ông Nguyên sinh năm 1970, từng là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông từng kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Hôm 17/9, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên.

Còn ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020. Ông làm đại biểu Quốc hội khóa XV và giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 8/9, ông Nam có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân.