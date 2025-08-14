Chiến trường thành "phòng thí nghiệm": 45 công ty phương Tây thử nghiệm vũ khí tại Ukraine

Theo nền tảng công nghệ "Valiant-1", khoảng 45 công ty các nước phương Tây đã nộp đơn xin thử nghiệm vũ khí, thiết bị quân sự tại Ukraine thông qua chương trình "Thử nghiệm tại Ukraine" mới được khởi động.

Chiến trường Ukraine thành bãi thử vũ khí

“Brave-1” là một nền tảng thử nghiệm công nghệ vũ khí do chính phủ Ukraine khởi xướng. Nền tảng này nhằm mục đích kết nối các công ty sáng tạo với những ý tưởng và công nghệ có thể áp dụng cho quốc phòng Ukraine. Nền tảng này giúp đẩy nhanh việc thử nghiệm các công nghệ quốc phòng thời chiến, với các ứng dụng bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Các ứng dụng vũ khí bao gồm máy bay không người lái, vũ khí laser, tên lửa và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV), hệ thống tình báo và trinh sát (IRC) và hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế nhiều nhất. Các nhà sản xuất công cụ tác chiến điện tử, tàu không người lái mặt nước, hệ thống chống máy bay không người lái và các công nghệ vũ khí khác cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

NAWCAD của Mỹ thử nghiệm hệ thống chống UAV. Ảnh: Sohu.



"Mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều ở Ukraine: Không cần phải chờ đợi hàng tháng trời để được cấp phép thử nghiệm, và phản hồi từ các chuyên gia kỹ thuật và quân sự gần như ngay lập tức", ông Andrei Hrytsenyuk, người đứng đầu “Brave-1”, cho biết.

Ông nói thêm rằng chương trình này mang đến cho các công ty nước ngoài "một cơ hội độc đáo không chỉ để thử nghiệm sản phẩm mà còn nhận được phản hồi thực tế và cải tiến công nghệ của họ trong thời gian ngắn nhất có thể".

Ông Hrytsenyuk gọi việc triển khai chương trình "Thử nghiệm tại Ukraine" là một bước tiến đáng kể trong hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa Ukraine và EU.

"Không ai biết khi nào chiến tranh có thể vượt qua biên giới EU, vì vậy nhiệm vụ chung của chúng ta là phải chuẩn bị tốt nhất có thể ngay từ hôm nay. Thời gian không còn nhiều, và chúng ta phải hành động nhanh chóng, chủ động học hỏi và tận dụng kinh nghiệm của Ukraine để cải thiện công nghệ quốc phòng của EU", ông nói.

Công ty Đức thử nghiệm loại đạn tuần kích cất cánh thẳng đứng. Ảnh: Topwar .



DIHL Defence – một công ty quốc phòng nổi tiếng của Đức là công ty nước ngoài đầu tiên thử nghiệm hệ thống robot quân sự mặt đất của họ tại Ukraine. Cuộc thử nghiệm được diễn ra tại căn cứ huấn luyện của Sư đoàn tấn công số 3, và DIHL Defence đã nhận được phản hồi từ phía quân đội Ukraine về tính năng cũng như các khuyến nghị cải tiến sản phẩm.

Chương trình "Thử nghiệm tại Ukraine" đã bắt đầu hoạt động vào giữa tháng 7. Nền tảng này cung cấp một lộ trình cho các nhà sản xuất nước ngoài thử nghiệm máy bay không người lái trên không, xe chiến đấu không người lái trên bộ và tàu không người lái trên biển, hệ thống tác chiến điện tử và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo trong môi trường xung đột của Ukraine. Việc thử nghiệm có thể được tiến hành trực tiếp tại chỗ hoặc bởi các chuyên gia “Brave-1”, và các đối tác sẽ nhận được báo cáo chi tiết về kết quả.

Một công ty Bỉ thử nghiệm xe tăng với tháp pháo không người điều khiển.

﻿Ảnh: Sohu.



Mỹ có thể lập nền tảng tương tự

Liệu quân đội Mỹ có thể ra mắt một nền tảng "kiểu Amazon" lấy cảm hứng từ "“Brave-1” không? Các báo cáo cho thấy quân đội Mỹ sẽ ra mắt một nền tảng trực tuyến giống như Amazon vào mùa thu năm 2025 để hợp lý hóa quy trình mua sắm cho các hệ thống không người lái như máy bay không người lái.

Nền tảng này sẽ cho phép quân đội trực tiếp lựa chọn sản phẩm dựa trên giá cả và hiệu suất, giảm thiểu thủ tục hành chính và đẩy nhanh quá trình mua sắm. Sáng kiến này lấy cảm hứng từ thị trường “Brave-1” của Ukraine, cho phép mua sắm trực tiếp công nghệ quốc phòng và hiện đang niêm yết hơn 1.000 giải pháp. Mục tiêu của nó là hợp lý hóa việc đánh giá, mua sắm và triển khai các hệ thống không người lái, nhận thức được tầm quan trọng của tốc độ trong xung đột hiện đại.