Chiếc túi xách chính trị có ảnh hưởng nhất kể từ thời "Bà đầm thép" Thatcher

Túi xách của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang trở thành hiện tượng quốc gia, bùng nổ đơn đặt hàng và tạo làn sóng chú ý chưa từng có đối với thời trang chính trị Nhật. Vì sao một chiếc túi 880 USD lại trở thành biểu tượng quyền lực mới?

Đây là chiếc túi xách quyền lực nhất kể từ khi bà Margaret Thatcher bước vào số 10 Downing Street với chiếc túi xách Launer London hình hộp.

Chiếc túi xách đó chính là mẫu “tote” màu đen mà bà Sanae Takaichi, tân Thủ tướng Nhật Bản, luôn mang theo.

Được biết, túi tote là một loại túi xách hình chữ nhật hoặc hình vuông, có hai quai song song ở phía trên, thường được thiết kế để dễ dàng mang vác vật dụng. Thuật ngữ "tote" có nghĩa là "mang đi" và đã được sử dụng từ thế kỷ 17, nhưng chỉ được dùng để mô tả loại túi này từ năm 1900. Túi tote trở nên phổ biến hơn vào những năm 1940 và ngày nay được coi là một phụ kiện thời trang với nhiều kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và chủ đề khác nhau.

Chiếc túi của bà Takaichi có tên chính thức là Grace Delight Tote, nhưng công chúng thường gọi đơn giản là “Sanae Tote” (tức chiếc tote của bà Sanae). Đây là chiếc túi da đủ lớn để đựng vừa tài liệu khổ A4, hình chữ nhật đơn giản với khóa bạc gọn gàng và quai đủ dài để đeo vai hoặc xách tay.

Túi được sản xuất bởi Hamano – một thương hiệu thủ công da của Nhật Bản ra đời năm 1880. Bà Saori Masuda, tổng biên tập tạp chí 10 Magazine Japan, gọi Hamano là “Asprey của Nhật Bản”, ví nó với thương hiệu da di sản được giới quý tộc Anh yêu chuộng. Mẫu túi có 9 phối màu và được bán với giá 136.400 yen (khoảng 880 USD).

Nói cách khác, chiếc túi không có gì kỳ lạ – ngoại trừ một điều: nó được mang bởi nhà lãnh đạo một quốc gia G7, chức vụ mà thường… không ai xách túi.

Trước khi bà Takaichi được bầu, gần như không thể nghĩ đến một nữ chính trị gia nổi bật nào thực sự mang túi xách. Bà Giorgia Meloni, nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy, không mang túi xách. Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico cũng vậy. Tương tự như bà Kamala Harris, nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ, hay bà Angela Merkel thời làm Thủ tướng Đức.

Tương tự bà Hillary Clinton. Ngay cả bà Liz Truss, trong thời gian ngắn ngủi làm Thủ tướng Anh, cũng không mang túi (dù khi gặp Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham, Nữ hoàng lại mang chiếc túi nổi tiếng của mình).

Lý do rất đơn giản – bất chấp trào lưu “BAB” (big ass bag) và các mẫu túi khổ lớn trở lại sàn diễn – là bởi đàn ông quyền lực không mang cặp. Thế thì phụ nữ tại sao phải mang?

Việc không mang túi giúp truyền đi thông điệp rằng bạn có người làm điều đó cho mình. Nhà tạo mẫu Karla Welch, từng làm việc với bà Harris, cho biết: “Họ đều có túi. Chỉ là trợ lý mang thôi”. Bộ phim truyền hình “Veep” từng châm biếm điều này bằng nhân vật trợ lý được gọi là “bag man” (người mang túi).

Chiếc túi Burberry trong một cảnh quay khó quên của “Succession”. Ảnh: HBO.

Đó là lý do trong mùa cuối của bộ phim nổi tiếng “Succession”, một nhân vật đã chế nhạo cô bạn gái của người khác vì mang chiếc túi Burberry cỡ lớn đến một buổi họp gia đình – như một biểu tượng cho sự “không hiểu luật chơi” của giới giàu quyền lực, nơi mà càng quyền lực, túi càng nhỏ. Giờ đây, bà Takaichi đang thay đổi điều đó.

Bà Emi Kameoka, giám đốc thời trang của tạp chí Vogue Japan, cho rằng chiếc túi của bà Takaichi giúp nhấn mạnh hình ảnh một phụ nữ chuyên nghiệp, phù hợp với cam kết tranh cử “làm việc, làm việc, và làm việc”. Túi đựng được tài liệu lẫn máy tính bảng, thể hiện sự thanh lịch và thực dụng. Hamano cũng tiếp thị mẫu Grace Delight Tote như chiếc túi “đáp ứng khát vọng của phụ nữ theo đuổi sự nghiệp”.

Nó cũng rất “Nhật Bản”, bà Masuda nói – bởi Hamano vốn nổi tiếng là hãng chuyên cung cấp túi xách cho Hoàng gia Nhật. Dù trước đây thương hiệu này được yêu thích bởi nhóm phụ nữ “rất bảo thủ và không chạy theo thời trang”, việc bà Takaichi sử dụng nó đã khiến một thế hệ khách hàng trẻ chú ý, coi đây như một biểu tượng tự hào quốc gia.

Chưa kể, chiếc túi tạo nên sợi dây liên hệ giữa bà Takaichi với thần tượng chính trị của bà – “Bà đầm thép” Margaret Thatcher của Anh, người đã khiến từ “handbagging” ra đời để chỉ những màn “quở trách nảy lửa” của bà. Bà Takaichi cũng yêu thích áo khoác xanh và chuỗi ngọc trai – các dấu ấn phong cách của bà Thatcher.

Sự bảo trợ của bà Takaichi đã đưa công ty đồ da Hamano đến với thế hệ người tiêu dùng mới. Ảnh: Kyodo News.

Thủ tướng Margaret Thatcher cùng Tổng thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing vào năm 1979. Bà đang cầm một trong những chiếc túi xách có cấu trúc đặc trưng của mình. Ảnh: Getty.

Với bà Thatcher, chiếc túi là cách để thể hiện mình như một phụ nữ bình dân nghiêm túc và gọn gàng – điều quan trọng khi một bộ phận cử tri Anh thời đó chưa quen với lãnh đạo nữ. Túi của bà, như tạp chí Vogue Anh mô tả, là kiểu túi “của một người phụ nữ có trật tự, ngăn nắp và lý trí”.

Nhưng nó không chỉ có thế.

Bà Edwina Currie, nghị sĩ Bảo thủ và Bộ trưởng Y tế trong chính phủ Thatcher, gọi chiếc túi là “vũ khí” của bà. Bà Thatcher từng nói chiếc túi là nơi duy nhất “không rò rỉ thông tin”. Năm 2013, trợ lý cũ Cynthia Crawford kể rằng: “Bất cứ thứ gì tuyệt mật hoặc quý giá, chúng tôi đều bỏ vào túi của bà ấy vì biết bà không bao giờ rời xa nó”.

Chiếc túi trở thành biểu tượng đến mức năm 1988, trong chuyến thăm cấp nhà nước cuối cùng với ông Ronald Reagan, Ngoại trưởng George Schultz đã tặng bà bản sao chiếc túi. Năm 2011, một chiếc túi Asprey của bà được bán đấu giá với giá 39.800 USD. Khi bà rời nhiệm sở, theo Trung tâm Margaret Thatcher, những chiếc túi đã trở thành “biểu tượng mạnh mẽ của quyền lực không khoan nhượng”.

Liệu chiếc túi của bà Takaichi có đạt tới tầm ảnh hưởng đó hay không vẫn còn là câu hỏi. Nhưng nó đã tạo ra cơn sốt tiêu dùng, khi nhiều bài báo nói về “cơn sốt quốc gia” hay “hiện tượng mạng”.

“Người dân chú ý đến việc bà ấy mặc gì nhiều hơn hẳn nam chính trị gia”, bà Kameoka của tạp chí Vogue nói. Và chiếc túi này, với kích cỡ lớn, là thứ không thể bỏ qua.

Theo website của Hamano, lượng đặt hàng mẫu Grace Delight Tote màu đen đã vượt quá năng lực sản xuất: đợt sản xuất hiện tại đã cháy hàng, và công ty đang “nhận đơn đặt trước tương đương 10 tháng sản lượng của nhà máy”.

Hamano dự kiến giao túi vào cuối tháng 8 năm sau.

