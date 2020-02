Cập nhật tình hình dịch bệnh Viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc và trên thế giới đến 18h ngày 9/2/2020: 37.590 người mắc bệnh, tử vong 817

Tại Trung Quốc: Tổng số người mắc bệnh: 37.223 (tăng 2.575 so với hôm trước); chết: 815 (tăng 93), chữa khỏi xuất viện: 2.649.

Các địa phương cấp tỉnh ở Trung Quốc bị nặng nhất: Hồ Bắc: 27.100 người bị bệnh, Quảng Đông 1.131, Chiết Giang 1.075, Hà Nam: 1.033, Hồ Nam: 838, An Huy: 779, Giang Tây: 661, Giang Tô 468, Trùng Khánh: 450, Sơn Đông 435, Tứ Xuyên: 386, Bắc Kinh 326, Thượng Hải 293, Hắc Long Giang 307, Phúc Kiến: 250, Thiểm Tây 208, Hải Nam 128, Sơn Tây 115, Quý Châu 96, Liêu Ninh 95, Thiên Tân 90...

Các tỉnh liền kề Việt Nam: Quảng Tây 195 người bị bệnh, Vân Nam: 141.

Cách ly và chăm sóc bệnh nhân tại Vũ Hán (Ảnh: Đa Chiều)



Tại 27 nước, khu vực khác trên thế giới:

367 người mắc bệnh, gồm: Nhật Bản 96, Singapore 40, Thái Lan 32, Hồng Kông 29, Hàn Quốc 25, Đài Loan 17, Malaysia 17, Australia 15, Đức 14, Việt Nam 14, Mỹ 12, Pháp 11, Ma Cao 10, UAE 7, Canada 7, Anh 3, Italy 3, Philippines 3, Ấn Độ 3, Nga 2, Sri Lanka 1, Nepan 1, Phần Lan 1, Thụy Điển 1, Tây Ban Nha 1, Bỉ 1, Campuchia 1.

Tổng số người mắc trên toàn thế giới: 37.590, chết: 817 (Trung Quốc 815, Philippines 1, Hồng Kông 1) đã chữa khỏi: 2.685 (Trung Quốc 2.649, Nhật Bản 4, Thái Lan 10, Singapore 2, Hàn Quốc 3, Đài Loan 1, Australia 5, Việt Nam 3, Malaysia 1, Sri Lanka 1, Mỹ 3, Ma Cao 1, Phần Lan 1, Campuchia 1)

So sánh dịch SARS năm 2003 với dịch Viêm phổi Vũ Hán 2020

Tổng số người mắc: 8069 ; 37.590

Số người chết: 779 ; 817

Tỷ lệ tử vong: 9,65% ; 2,17%

Trung tâm Sức khỏe tâm thần Vũ Hán nơi xảy ra vụ lây nhiễm tập thể nghiêm trọng (Ảnh: Guancha)



50 bệnh nhân và 30 nhân viên y tế Bệnh viện tâm thần Vũ Hán bị lây nhiễm tập thể

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, đang có những diễn biến phức tạp. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Vũ Hán đã xác nhận có ít nhất 50 bệnh nhân và 30 y, bác sĩ bị nhiễm bệnh Viêm phổi cấp do nCoV. Đây là bệnh viện tâm thần lớn nhất trong top 3 của tỉnh Hồ Bắc, với 950 giường và hơn 800 nhân viên.

Theo báo cáo, bệnh nhân Vương Ứng Bình, 64 tuổi, được đưa vào bệnh viện hồi tháng 8 năm ngoái, bị sốt 38 độ vào ngày 26/1, đã được xét nghiệm axit nucleic và kiểm tra CT vào ngày hôm sau, cho thấy có một bóng giống như miếng vá ở phổi trên bên phải và kết quả xét nghiệm axit nucleic đầu tiên của bà là âm tính. Tuy nhiên, vì lúc đó 4 người trong bệnh viện dương tính với nCoV và bà bị sốt trở lại, các triệu chứng của anh ta trở nên tồi tệ hơn, bà đã được xét nghiệm nhiều lần, nhưng kết quả vẫn âm tính, tuy nhiên, các y tá chăm sóc bà cũng có các triệu chứng tương tự.

Trung tâm Sức khỏe tâm thần Vũ Hán không có phòng cách ly tiêu chuẩn, cũng không có máy thở, chỉ có thể hỗ trợ đặt nội khí quản và nebulization. Mặc dù Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán đã giúp mở một phòng đặc biệt dành cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần bị Viêm phổi Vũ Hán với tổng số 30 giường, nhưng không đủ.

Vụ lây nhiễm tập thể tại Trung tâm Sức khỏe tâm thần Vũ Hán đang gây chấn động dư luận (Ảnh: Đông Phương)



Bà Vương Ứng Bình không phải là trường hợp duy nhất. Kể từ ngày 12/1, khu bệnh nhân nữ của bệnh viện đã bắt đầu có hiện tượng sốt tập trung với hơn 10 người bị sốt cao và suy hô hấp; ngày 20/1, sau khi trường hợp viêm phổi Vũ Hán được xác nhận đầu tiên tại bệnh viện, một số lượng lớn bệnh nhân trong bệnh viện đã bị sốt cao và ít nhất 50 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Ngoài ra, ít nhất 30 nhân viên y tế bao gồm cả vị Viện phó cũng đã được xác nhận bị mắc bệnh viêm phổi do nCoV.

Hiện nay, khoảng 40, 50 bệnh nhân đã được Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Vũ Hán chuyển đến các bệnh viện được chỉ định khác, chủ yếu đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Ngày 6 tháng 2, khoa điều trị tích cực của bệnh viện này đã xác nhận 1 bệnh nhân là người lớn tuổi đã chết.

(Nguồn: Đông Phương)

Đeo khẩu trang đúng cách sẽ giúp bảo vệ bản thân trước nCoV (Ảnh: Toutiao)



Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cải chính thông tin của Thượng Hải về nCov lây truyền qua khí dung (aerosol)

Theo trang tin Đông Phương, chính quyền thành phố Thượng Hải trong cuộc họp báo chiều 8/2 đã xác nhận virus Corona chủng loại mới (nCoV) có thể lây truyền qua khí dung (aerosol, tức hạt bụi hơi nước kích cỡ nhỏ). Tuy nhiên, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc ngày 9/2 đã làm rõ trên trang Weibo chính thức rằng, con đường lây truyền chủ yếu của nCoV vẫn là qua hít phải các giọt nước bọt nhỏ trong không khí và trực tiếp tiếp xúc; các kênh lây truyền qua khí dung và phân người cần phải được xác minh thêm.

Theo các kiến thức khoa học phổ biến được công bố bởi Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, nCoV có thể lây truyền qua đường hô hấp do các giọt nước bọt truyền bá trong cự ly gần, không huyền phù (lơ lửng) trong thời gian dài trong không khí; do đó trong điều kiện thông gió nói chung không có nCoV; đề nghị dân chúng mở cửa sổ thông gió để làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Việc lây truyền bằng khí dung chỉ có thể xảy ra trong một số điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như các thao tác y tế chuyên nghiệp như mở đặt nội khí quản lâm sàng, vì vậy công chúng chỉ cần đeo mặt nạ đúng cách là có thể phòng hộ được.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng nhắc nhở, trong phân của bệnh nhân đã được xác nhận mắc bệnh cũng có nCoV và khí dung (aerosol) sẽ hình thành khi dội nước sau khi đi đại tiện; khuyến cáo cư dân nên đậy nắp bồn cầu khi xả nước và thường xuyên khử trùng; đồng thời cho rằng nguy cơ lây nhiễm nCoV do đường thải và đi vệ sinh giữa các tầng nhà là không lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách nơi đông người có thể giúp tránh lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (Ảnh: Đông Phương)



Ông Hứa Lục Diệp (Xu Luye), Trưởng nhóm chuyên gia của Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Tổng công ty vận tải thủy Trường Giang cho rằng có thể xảy ra việc bệnh nhân bị viêm phổi nCoV có thể để lại khí dung chứa nCoV trong thang máy và có thể bị người khác hít phải. Ông kêu gọi mọi người khi đi ra ngoài cần đeo khẩu trang kín, cố gắng tránh đứng trong không gian thang máy, bọc tay bằng khăn giấy khi nhấn phím và rửa tay ngay sau khi trở về nhà.

Trong khi đó, theo trang tin Nhà Quan sát, thông tin của chính quyền Thượng Hải về việc nCoV có thể lan truyền qua khí dung đã khiến nhiều người lo sợ, bày tỏ trên mạng “từ nay không dám mở cửa sổ nữa”, “chỉ đành lựa chọn ở lỳ trong nhà, không ra khỏi cửa nữa”... Về vấn đề này, Giáo sư Yêu Mậu Thịnh (Yao Maosheng) ở Viện Khoa học Môi trường và Công trình Đại học Bắc Kinh, chuyên gia nghiên cứu về aerosol khi trả lời báo Khoa học Trung Quốc đã cho rằng: “Trong điều kiện không tiếp xúc gần với nước bọt của người bệnh, tỷ lệ người khỏe mạnh lây nhiễm bệnh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông”.

Ông nói, tỷ lệ khí dung của người bị bệnh viêm phổi Vũ Hán mang nCoV thường rất cao, vì vậy nếu người khỏe mạnh bộc lộ thì tỷ lệ lây bệnh rất cao; đó là lý do vì sao kêu gọi mọi người phải đeo khẩu trang. Ông cũng nói tại những nơi không gian mở như công viên, nước bọt là cách lan truyền nCoV chính; còn trong không gian hẹp và không thông gió thì nồng độ khí dung mang nCoV sẽ rất cao, cơ hội để người khỏe mạnh bị lây nhiễm do khí dung sẽ rất cao. Do đó, xem xét và coi trọng việc lây truyền nCoV qua khí dung cần được đặt trong các tình hình cụ thể như đóng kín và nửa đóng kín thông gió không tốt.