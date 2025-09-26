Ca sĩ Đức Phúc nhận bằng khen của Thủ tướng

Ca sĩ Đức Phúc vừa nhận bằng khen của Thủ tướng sau khi giành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga.

Ngày 26/9, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng cho ca sĩ Đức Phúc vì đã có thành tích giành giải Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nga.

Lễ trao tặng bằng khen diễn ra chiều cùng ngày tại trụ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) với sự chủ trì của Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Tại lễ trao tặng bằng khen, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao kết quả Đức Phúc đạt được tại đấu trường quốc tế.

Thứ trưởng cho biết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision là một sân chơi đẳng cấp quốc tế, quy tụ rất nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp các châu lục, với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, độ khó ở cuộc thi chính là việc mỗi ca khúc chỉ được giới hạn trong thời lượng 3 phút, vì vậy, đòi hỏi nghệ sĩ phải cô đọng được cảm xúc, thông điệp của bài hát để làm sao có thể thuyết phục được khán giả và ban giám khảo. Đức Phúc làm được điều đó, thậm chí đã làm rất xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã thay mặt Thủ tướng trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc. Ảnh: Bộ VH-TT&DL.

Ông nhấn mạnh cuộc thi năm nay đã đạt tỷ suất người xem toàn cầu ấn tượng, với hơn 4,5 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng, vậy nên thông qua cuộc thi đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi ra thế giới.

"Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là một giải thưởng âm nhạc mà còn là cơ hội vàng để quảng bá văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế", ông Đông nói.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi, giúp anh có cơ hội khẳng định bản thân trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Việc được Thủ tướng trao tặng Bằng khen, theo Đức Phúc là một vinh dự vô cùng to lớn đối với nam ca sĩ.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của cá nhân tôi và toàn bộ ê kíp thực hiện, mà còn là nguồn động lực để tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo, lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thế giới", nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Đức Phúc cũng cho biết khi nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham dự, anh rất trăn trở. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ bước ra một sân chơi âm nhạc quốc tế, nên vừa hào hứng vừa lo lắng.

"Tôi đã họp với ê-kíp, bàn bạc kỹ lưỡng về việc sẽ mang đến ca khúc nào để vừa thể hiện được bản sắc dân tộc, vừa đủ sức chinh phục khán giả quốc tế. Khi lựa chọn được ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, bởi đây là một sáng tác đậm chất sử thi, rất phù hợp để kể câu chuyện về sức mạnh, tinh thần Việt Nam trên sân khấu quốc tế", Đức Phúc chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, khi tham gia cuộc thi, anh không không đặt nặng chuyện thắng thua, mà quan trọng là mình phải mang được những nét văn hóa, những giá trị truyền thống của dân tộc đến với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc. Bởi vậy, nam ca sĩ muốn bài hát mình trình diễn sẽ phải khiến khán giả "nghẹt thở", phải wow, phải bất ngờ.

"Tôi muốn họ thấy âm nhạc Việt Nam vừa hào hùng, đậm văn hóa dân tộc, vừa hiện đại và có thể sánh vai với âm nhạc thế giới", Đức Phúc nói.

Trước đó, đêm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Nga với sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Chung cuộc, Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble (tương đương 9 tỷ đồng).

Sáng 26/9, Đức Phúc trở về Hà Nội và được gia đình với đông đảo người hâm mộ chào đón.