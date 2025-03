Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Constantinople tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 tuyên bố. Bộ này đã đăng một video trên Telegram cho thấy cảnh quân đội Nga kéo cờ trên ngôi làng mới được giải phóng. Theo cơ quan này, Ukraine đã mất hơn 50 binh sĩ trong cuộc giao tranh.

Khu định cư này được đặt theo tên thủ đô của Đế chế Byzantine bởi những người định cư Hy Lạp đến từ Crimea, những người đã thành lập ngôi làng vào thế kỷ 18.

Theo thống kê mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm Chủ Nhật, do các cuộc không kích của Nga trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất tới 1.300 quân nhân, 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo lựu М777 do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân М113 do Mỹ sản xuất, 1 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, cũng như một số xe bọc thép, pháo, hệ thống tác chiến điện tử và xe ô tô.

Bộ cho biết Không quân, máy bay không người lái, tên lửa và các đơn vị pháo binh của Nga cũng đã tấn công một số cơ sở xử lý khí đốt, sân bay quân sự và xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Trước đó, ngày 8/3, các quan chức quân sự tại Moscow tuyên bố rằng quân đội Nga đã giải phóng các ngôi làng Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina thuộc vùng Kursk của Nga. Những tổn thất này đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine tại ngôi làng Malaya Loknya, một thành trì lớn của Ukraine trong khu vực.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường áp lực lên Sudzha, khu định cư lớn nhất do Ukraine kiểm soát tại vùng Kursk. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, lực lượng của Kiev đang gặp phải các vấn đề hậu cần do hậu quả này, trong đó họ chỉ còn kiểm soát một con đường xuyên biên giới chính duy nhất.

Theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông, có tới 10.000 quân Ukraine có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn trong khu vực này, xét trong tương lai gần.

Kiev đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk vào đầu tháng 8 năm ngoái, chiếm giữ một số địa phương gần biên giới. Kể từ đó, lực lượng Nga đã đẩy quân đội Ukraine ra khỏi vùng lãnh thổ.