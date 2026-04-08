Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ và ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975; quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn TS Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Ths Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XVI, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn từng đảm nhiệm các cương vị như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ), Phó bí thư rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (cũ).

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Đến tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao. Một năm sau, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn TS Kinh tế; cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có thời gian dài công tác tại các địa phương. Tại tỉnh Lào Cai ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động về tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 7/2025, khi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

Tháng 9/2025, ông được điều động về tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đầu tháng 3/2026, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, phó thủ tướng; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ.