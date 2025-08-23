Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Bưu điện tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tại tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện) dẫn đầu.

Trải qua các cuộc chiến tranh đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh để giành lấy độc lập, bảo vệ non sông, họ đã nằm lại trong vòng tay đất mẹ. Trong đó, hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học - Công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”.

Bộ trưởng khẳng định những người đang sống phải viết lên câu chuyện của thế hệ mình, mỗi thế hệ phải viết lên câu chuyện của mình để nối tiếp dòng chảy của dân tộc, của đất nước. Cách tốt nhất để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống là xây dựng đất nước này hùng cường, thịnh vượng, có “nỏ thần” để bảo vệ tổ quốc, để không có kẻ thù nào dám đến xâm phạm, để đất nước Việt Nam chúng ta có hoà bình lâu dài, để phát triển bền vững.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng tri ân những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Ban ngành, đoàn thể tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn VNPT chăm sóc, trông coi phần mộ của gần 250 liệt sỹ nằm tại nghĩa trang nơi đây luôn khang trang, ấm áp, sáng, sạch và đẹp. Đây chính là sự tri ân, lòng tôn kính đối với sự hy sinh cao quý của các thế hệ cha anh đi trước.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - nơi yên nghỉ của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.