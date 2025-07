Thủ tướng: Tăng cường ứng dụng công nghệ số xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật gen nhằm xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin

Chiều 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết Kế hoạch 356/KH-BCA-C06 về việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức, được truyền trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, qua một năm thực hiện với sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Nội vụ và UBND các địa phương, đã cập nhật, chuẩn hóa hơn 300.000 thông tin liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt 42,3% tổng số cần thu thập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao kết quả danh tính liệt sĩ. Ảnh: Bộ Công an.

C06 cho biết đến nay, toàn quốc đã thu nhận gần 60.000 mẫu ADN từ Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ và thân nhân liệt sĩ trên cả nước; phân tích và cập nhật hơn 11.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước. Đặc biệt, đã xác định được danh tính 16 trường hợp liệt sĩ thông qua đối sánh dữ liệu ADN.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao kết quả danh tính liệt sĩ tới thân nhân gia đình của 15 liệt sĩ (một gia đình không đến dự được, Bộ Công an sẽ trao tới thân gia đình liệt sĩ sau Hội nghị này).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi tham dự sự kiện, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Theo Thủ tướng, đây là hội nghị mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xác minh danh tính liệt sĩ là sự tri ân sâu sắc của những người đang sống, những người đang được hưởng nền độc lập, tự do từ sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Đó là sự ghi nhận đối với những người đã không quản ngại gian khổ, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân hôm nay.

Biểu dương tinh thần chủ động của Bộ Công an trong việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xác minh danh tính những trường hợp chưa rõ tên, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và toàn hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác minh danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cần được đầu tư bằng tâm huyết, trí tuệ, công nghệ và lòng nhân ái.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật gen nhằm xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin; đồng thời, xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, kết nối chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố để tạo nên mạng lưới phối hợp đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn không chỉ là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh của trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

"Việc ứng dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính liệt sĩ xây dựng cơ sở dữ liệu và ngân hàng gen cho liệt sĩ là bước tiến lớn về khoa học pháp lý, nhân văn, là bổn phận thiêng liêng là trách nhiệm cao quý và tình cảm chân thành của Đảng, của Nhà nước ta, của toàn dân, cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh cho tổ quốc vì cái độc lập tự do thống nhất đất nước, vì hạnh phúc ấm no của người dân", Thủ tướng nói.