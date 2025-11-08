Bộ Chính trị yêu cầu khởi công các dự án giao thông, năng lượng, hạ tầng quốc gia

Tổng bí thư Tô Lâm ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số giai đoạn tới.

Tổng bí thư Tô Lâm đã ký ban hành kết luận số 203 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết nghị quyết 05/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kết luận nêu rõ qua 9 năm thực hiện nghị quyết 05/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế", cho thấy mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta tiếp tục có bước đổi mới tích cực.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Đồng thời gắn liền với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, từng bước lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố...

Song tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, chủ yếu dựa vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được các mục tiêu đề ra; có sự chênh lệch lớn giữa các vùng và địa phương...

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện các đột phá chiến lược chuyển biến còn chậm; các nền tảng kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững...

Kết luận nêu rõ thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực, nhất là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Song, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ.

Nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; sàn giao dịch tài sản số; sàn giao dịch vàng,...).

Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

Đồng thời giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở nghị quyết số 05 phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Trung ương Đảng khóa XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Trung ương Đảng khóa XIV).

Bộ Chính trị giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến khi Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

Trọng tâm là kết luận 199 của Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các nghị quyết của Bộ Chính trị (57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và một số nghị quyết ban hành thời gian tới).

Cùng với đó là kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng bảo đảm sát thực, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ kết luận này tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên và đạt từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị,... theo các kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết 18.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban đảng Trung ương quán triệt và lồng ghép, xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và lấy kết quả thực hiện kết luận là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý Nhà nước.