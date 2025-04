Big Tech bước vào kỷ nguyên lượng tử

Kỷ nguyên lượng tử đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với nhiều tiến bộ công nghệ đáng chú ý đang được thực hiện. Công nghệ lượng tử, với tiềm năng giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn các máy tính cổ điển, đang thu hút sự chú ý lớn từ các chính phủ, các công ty công nghệ lớn và các nhà đầu tư. Năm 2025 đã được Liên Hợp Quốc gọi là "Năm lượng tử quốc tế", đánh dấu sự quan tâm toàn cầu đến lĩnh vực này.

Các công ty công nghệ lớn tham gia vào lĩnh vực lượng tử

Công nghệ lượng tử không còn là một lĩnh vực nghiên cứu xa vời mà đang dần trở thành một ngành công nghiệp thực sự.

Theo nghiên cứu của Boston Consulting Group (BCG), ngành công nghiệp lượng tử đã thu hút 1,2 tỷ USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm vào năm 2023, bất chấp việc tổng đầu tư công nghệ giảm 50% trong cùng năm. BCG dự báo rằng điện toán lượng tử sẽ tạo ra giá trị kinh tế từ 450 tỷ đến 850 tỷ USD toàn cầu và duy trì thị trường trị giá 90-170 tỷ USD cho các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm vào năm 2040.

Các công ty công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Google, và Nvidia đang đổ tiền vào phát triển công nghệ lượng tử. Amazon đã công bố chip Ocelot vào tháng 2, với hy vọng khắc phục các vấn đề về sửa lỗi và khả năng mở rộng, hai yếu tố đã làm chậm sự tiến bộ trong lĩnh vực này. Microsoft cũng không kém cạnh khi ra mắt chip Majorana, trong khi Google giới thiệu chip Willow vào tháng 12. Nvidia, một công ty nổi bật trong ngành đồ họa, đã thông báo về việc phát triển một phòng nghiên cứu lượng tử mới tại Boston, nhằm gia nhập cuộc đua này.

Các chính phủ đặt cược vào tương lai của điện toán lượng tử

Không chỉ các công ty công nghệ lớn, mà các chính phủ cũng đang đặt cược vào tương lai của điện toán lượng tử.

Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) của Mỹ đã mở rộng Sáng kiến Đánh giá chuẩn lượng tử, với mục tiêu đạt được hoạt động ở quy mô tiện ích vào năm 2033.

Vào tháng 4, DARPA công bố đã chọn 18 công ty để thử nghiệm và phát triển nhiều công nghệ khác nhau nhằm tạo ra qubit — yếu tố quan trọng trong máy tính lượng tử. Các công ty như Microsoft, PsiQuantum, IBM và Rigetti Computing đang tham gia vào sáng kiến này.

Các nghiên cứu và sáng kiến của chính phủ không chỉ dừng lại ở việc phát triển công nghệ lượng tử mà còn liên quan đến an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ đặc biệt chú trọng đến việc phát triển công nghệ qubit và các phương pháp mới để đạt được tiến bộ trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

IBM, một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực này, đang chuẩn bị ra mắt siêu máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới trong năm nay. Hệ thống IBM Quantum System Two sẽ sử dụng kiến trúc mô-đun, được thiết kế để có thể mở rộng và nâng cấp. Với hơn 4.000 qubit, siêu máy tính này dự kiến sẽ phá vỡ các kỷ lục hiện tại trong ngành và có thể vượt qua kích thước của máy tính lượng tử lớn nhất hiện nay gấp ba lần.

CEO của IBM, Arvind Krishna, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time rằng công ty đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt đáng chú ý trong công nghệ lượng tử và họ đang tập trung vào việc tạo ra thế hệ công nghệ nền tảng tiếp theo nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực này.

Rủi ro về an ninh từ công nghệ lượng tử

Mặc dù công nghệ lượng tử mang lại tiềm năng lớn, nhưng nó cũng đồng thời tiềm ẩn những rủi ro về an ninh mạng. Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo rằng công nghệ lượng tử có thể làm lộ dữ liệu được mã hóa, gây nguy hiểm cho các hệ thống bảo mật hiện tại. Karl Holmqvist, cựu cố vấn an ninh lượng tử cho Bộ Quốc phòng và NATO, cho rằng các hệ thống hiện tại sẽ gặp phải nguy cơ lớn khi công nghệ lượng tử phát triển. Ông cho biết việc phá vỡ lớp mã hóa sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng trong các hệ thống, cho phép kẻ tấn công dễ dàng truy cập vào thông tin cá nhân, tài chính và cả bí mật quốc gia.

Trong tương lai, với khả năng phá vỡ mã hóa hiện tại, các cơ quan an ninh phải phát triển các phương thức bảo mật mới để bảo vệ dữ liệu khỏi những mối đe dọa từ điện toán lượng tử.

Những tiến bộ trong công nghệ lượng tử đang mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho những người có chuyên môn trong lĩnh vực này. Theo LinkedIn, mức lương cho các công việc trong lĩnh vực điện toán lượng tử có thể lên tới hơn 500.000 USD một năm, tùy thuộc vào vai trò và công ty. Các công ty lớn trong ngành đang tìm kiếm các ứng viên có sự tò mò và đam mê với công nghệ mới, vì ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng và còn nhiều điều chưa chắc chắn. Các nhà quản lý tuyển dụng như Yaad Oren, giám đốc điều hành tại SAP Labs, cho biết sự tò mò là yếu tố quan trọng trong ngành công nghiệp lượng tử, vì nó còn đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi nhanh chóng.

Theo Business Insider