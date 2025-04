Tại sao cuộc chạy đua công nghệ lượng tử của các cường quốc lại gây ra sự sợ hãi?

Đầu tháng này, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã công bố kết quả ấn tượng về Zuchongzhi 3.0, một máy tính lượng tử với 105 qubit. Nó thực hiện các tác vụ nhanh hơn một triệu lần so với máy tính lượng tử mới nhất của Google.

Trong khi đó, bộ xử lý Willow của Google chỉ mất năm phút để giải quyết một bài toán mà siêu máy tính hiện nay phải mất đến 10 Septillion (đơn vị số rất lớn, 1 Septillion tương đương 1 số theo sau bởi 24 chữ số 0) năm để hoàn thành. Những phát hiện này không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Bước tiến này hứa hẹn sẽ mang lại những đột phá lớn trong các lĩnh vực như mô hình khí hậu, khoa học vật liệu và dược phẩm.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của máy tính lượng tử cũng đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Các hệ thống mật mã hiện nay, vốn là nền tảng bảo vệ thông tin liên lạc quân sự, giao dịch tài chính và thông tin nhạy cảm, có thể dễ dàng bị giải mã bởi các máy tính lượng tử trong tương lai.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo vào năm 2024 rằng “Lượng tử có khả năng là bước đột phá về điện toán có hậu quả lớn nhất của thế kỷ. Nó có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh an ninh trong xã hội, từ ngân hàng đến lưới điện, truyền thông và hoạt động của chính phủ". Vì vậy, việc xây dựng các tiêu chuẩn bảo vệ chống lại những nguy cơ này là điều cực kỳ cần thiết ngay từ bây giờ.

Theo công ty an ninh mạng Cloudflare, tính đến tháng 3 năm 2024, chỉ có 2% kết nối an toàn trên dịch vụ của công ty sử dụng mật mã chống lượng tử. Điều này có nghĩa là phần lớn các kết nối hiện nay vẫn dễ bị giải mã bởi máy tính lượng tử trong tương lai. Chỉ số sẵn sàng an toàn lượng tử của IBM cũng cho thấy sự chuẩn bị toàn cầu vẫn còn hạn chế, khi điểm số trung bình toàn cầu chỉ đạt 21 trên 100.

Ngoài ra, nhiều quốc gia vẫn chưa xây dựng được lộ trình, kênh đào tạo nhân tài hoặc chiến lược mật mã hậu lượng tử. Sự phân hóa kỹ thuật số ở các quốc gia, đặc biệt là ở Nam Bán cầu, cũng đang gây lo ngại về một khoảng cách ngày càng lớn trong khả năng bảo vệ an ninh số.

Với sự phát triển của máy tính lượng tử, thế giới đang đứng trước một cuộc cách mạng công nghệ lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong tương lai, các quốc gia cần phải hành động ngay lập tức để xây dựng các hệ thống bảo mật mới, chống lại những mối đe dọa tiềm tàng từ các máy tính lượng tử. Việc chuẩn bị cho mật mã hậu lượng tử không chỉ là một thách thức kỹ thuật, mà còn là một vấn đề an ninh toàn cầu cần được ưu tiên hàng đầu.

Theo SCMP