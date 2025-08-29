"Biển người" đội mưa ngồi kín nhiều dãy phố Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành

Tối 29/8, trên nhiều con phố, từ những người lính năm xưa, đến thế hệ trẻ ngày nay, ai cũng mang trong mình niềm tự hào, háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng. “Hôm nay là một đêm không ngủ của những đồng chí, đồng đội và đồng bào ở Ba Đình”.