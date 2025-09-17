Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu công nghệ y tế hiện đại trong Triển lãm tại tòa nhà Quốc hội

Hệ thống BVĐK Tâm Anh giới thiệu “bộ ba siêu Robot AI” và nhiều công nghệ y tế cao cấp trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân” diễn ra sáng 16/9, tại tòa nhà Quốc hội.

Triển lãm do Bộ Y tế tổ chức, nhằm chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền đã giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh, nhiều robot hiếm có trên thế giới bởi thế hệ mới và giá thành cao, không nhiều đơn vị dám mạnh dạn đầu tư. Trong đó, nổi bật là các robot phẫu thuật chuyên sâu ở những lĩnh vực mà trước đây chưa phải là thế mạnh của Việt Nam như thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cũng như các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm dàn Robot AI của Hệ thống BVĐK Tâm Anh tại triển lãm. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nổi bật là Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau. Robot sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thao tác chính xác vượt trội, hạn chế tối đa xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, người bệnh hồi phục nhanh.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết hệ thống robot này cho phép “ngồi và mổ từ xa” giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian, giảm mệt mỏi trong những ca phẫu thuật phức tạp kéo dài nhiều giờ, tăng sự chính xác, an toàn tối đa cho người bệnh.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng…Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bên cạnh đó là Robot AI Modus V Synaptive duy nhất tại Việt Nam hiện nay và mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết robot AI đã giúp các bác sĩ phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống…

Robot cho hiệu quả vượt trội, vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện, chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng đầy đủ BHYT.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một robot AI khác được BVĐK Tâm Anh giới thiệu là Robot Artis Pheno khổng lồ, nặng hơn 1.000 kg, cao 2,6 mét, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Nhất là trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 có thể cho kết quả chụp với hơn 100.000 lát cắt, độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 milimet, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu, các loại sỏi… Công nghệ đặc biệt hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Thăm gian trưng bày, các lãnh đạo cấp cao quan tâm việc ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh, đồng thời chỉ đạo BVĐK Tâm Anh không ngừng nỗ lực, đầu tư phát triển công nghệ y tế tiếp cận thế giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. “Máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài, dấn thân, góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cũng tại triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật sau 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống BVĐK Tâm Anh- Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC- Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã vinh dự giới thiệu những thành tựu nổi bật trước các lãnh đạo cấp cao, khẳng định quyết tâm của hệ sinh thái trong sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững của y tế Việt Nam.