Bắt nghi phạm nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh trong chuyên án ma túy ở Quảng Ninh

Cảnh sát đã bắt giữ Bùi Đình Khánh – nghi phạm liên quan tới chuyên án ma túy lớn tại Quảng Ninh khiến thiếu tá công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Thanh Hóa.

Tối 18/4, Bộ Công an cho biết đã bắt được Bùi Đình Khánh (SN 1994, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) nghi can nổ súng khiến thiếu tá công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Bùi Đình Khánh bị bắt vào lúc 22h khi đang lẩn trốn ở khu vực đường tránh, phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 17/4 tại khu vực gần chung cư Dragon Castel ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng, 58 tuổi và Hà Thương Hải, 31 tuổi, mua bán 16 bánh heroin.

Các mũi trinh sát sau đó tiếp tục đồng loạt truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Bùi Đình Khánh cùng một nhóm đối tượng từ Phú Thọ di chuyển tới Quảng Ninh để thực hiện giao dịch ma túy.

Tại khu vực trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ và manh động đó, thượng úy Nguyễn Đăng Khải trúng đạn.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Khải đã không qua khỏi, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Truy tìm nhóm nghi phạm xuyên đêm, đến 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt thêm hai nghi phạm cùng nhóm Khánh là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông.

Ngày 18/4, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất với thiếu tá Nguyễn Đăng Khải do đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với anh Khải.