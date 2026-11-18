Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Trung Quốc, chuẩn bị tham dự cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc thảo luận giữa ba nhà lãnh đạo được kỳ vọng tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân, an ninh quốc tế và những điểm nóng địa chính trị như Ukraine, Iran.

Chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh xuống Thâm Quyến ngay sau 2 giờ sáng 18/11, theo giờ địa phương. Nhà lãnh đạo Nga được đón tiếp bằng thảm đỏ, với sự hiện diện của ông Thái Kỳ, quan chức cấp cao Trung Quốc, cùng màn chào mừng của các nghệ sĩ cầm quốc kỳ hai nước Nga và Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao APEC và cuộc hội đàm ba bên được chú ý đặc biệt giữa ông Putin, ông Tập và ông Trump.

Trong ngày 18/11, ông Putin dự kiến phát biểu ngay sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với ông Tập, cùng lãnh đạo các nước khác.

Tâm điểm của chuyến công du sẽ là cuộc gặp ba bên vào ngày 19/11, khi ba nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng ngồi vào bàn đàm phán. Cuộc gặp này có thể diễn ra trước hoặc sau một cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ.

Ukraine và Iran có thể trở thành trọng tâm cuộc gặp ba bên

Theo các tuyên bố từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, chương trình nghị sự dự kiến bao gồm vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế, trong đó có các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Phía Trung Quốc chưa công bố cụ thể nội dung thảo luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh mô tả cuộc gặp là dịp để các bên “trao đổi quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn”, nhưng không đề cập những vấn đề cụ thể sẽ được đưa ra bàn bạc.

Cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc đang được một số cơ quan truyền thông phương Tây so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945. Tại hội nghị lịch sử này, lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô đã thảo luận, định hình những nguyên tắc cơ bản của trật tự an ninh thế giới sau Thế chiến II.

Khả năng ba cường quốc hàng đầu thế giới thảo luận về những vấn đề địa chính trị lớn mà không có sự tham gia của Ukraine và các nước châu Âu đang khiến Kiev lo ngại.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ các cường quốc tự thỏa thuận lại phạm vi ảnh hưởng trên thế giới mà không tính đến tiếng nói của Ukraine và những nước ủng hộ Kiev tại châu Âu.

“Tôi thực sự không muốn điều này biến thành một phiên bản Yalta 2, 3 hay 4, nơi các phạm vi ảnh hưởng bị phân chia lại”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Điện Kremlin bác bỏ so sánh với Hội nghị Yalta

Trước những nhận định cho rằng cuộc gặp sắp tới có thể định hình lại trật tự thế giới, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cách so sánh với Hội nghị Yalta.

Hôm 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những liên tưởng như vậy “chỉ là trò suy diễn của các nhà khoa học chính trị và không liên quan gì đến thực tế”.

Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ xây dựng một “thế giới đa cực” và “sẽ không bao giờ tìm cách quyết định số phận của các quốc gia khác”.

Theo ông Peskov, một phần cuộc gặp ba bên sẽ được tổ chức công khai trước báo giới, trong khi những nội dung còn lại sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín.

Theo RT