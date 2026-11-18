Đằng sau cơn sốt nhà siêu rẻ ở thành phố Hạc Cương (Trung Quốc) là thực tế: khó tìm việc làm, thu nhập thấp, mùa đông kéo dài với chi phí sưởi ấm đắt đỏ. Không ít người “bỏ phố về quê” đến đây để bắt đầu cuộc sống mới nay lại phải rời đi.

Từ căn hộ được bán 11 nhân dân tệ gây sốt

Ngày 5/11, nền tảng đấu giá tài sản Alibaba tổ chức chương trình đặc biệt nhân dịp Lễ hội mua sắm 11/11, đưa ra đấu giá một căn hộ rộng 68,36 m² tại quận Công Nông, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, với giá khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ (3.850 đồng). Phiên đấu giá thu hút 1.677 người đăng ký tham gia, với tổng cộng 1.001 lượt trả giá.

Theo quy chế, sau khi phiên đấu giá bắt đầu, những người đã đăng ký có thể trả giá trực tiếp trên trang thông tin tài sản. Mỗi lần trả giá chỉ được nâng thêm 0,01 tệ. Nếu bị người khác trả cao hơn, người tham gia có thể tiếp tục đưa ra mức giá mới. Cuộc đấu giá kết thúc ngay khi có người chạm mức 11 NDT. Cuối cùng, một người mua ở tỉnh Chiết Giang đã mua được căn hộ với mức giá chốt chỉ 11 tệ (42.350 đồng).

Theo Jimunews, căn hộ có giá thị trường ước tính khoảng 40.000 NDT. Nền tảng đấu giá hỗ trợ một phần chi phí, nhưng người mua vẫn phải thanh toán khoảng 2.000 NDT tiền thuế trước bạ và các khoản phí khác khi làm thủ tục sang tên.

Thông tin này lập tức trở thành chủ đề nóng trên các mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, phiên đấu giá căn hộ thứ hai, dự kiến diễn ra ngày 10/11, tối 7/11 bị thông báo đình chỉ, dù đã thu hút tới 22.559 người đăng ký tham gia. Nền tảng đấu giá thông báo lý do là “bên ủy thác đề nghị”.

Căn hộ được bán đấu giá với giá 11 nhân dân tệ (42.350 đồng). Ảnh: Ifeng.

Bình luận về sự kiện, trang Dazhong cho rằng việc dùng mức giá trần 11 nhân dân tệ để gây sự chú ý có thể khiến hình ảnh Hạc Cương càng gắn chặt với danh xưng “thành phố nhà giá rẻ như rau”. Điều này có nguy cơ làm méo mó nhận thức của công chúng về thị trường bất động sản địa phương. Dazhong viết: "Hoạt động tiếp thị thương mại không nên đánh đổi hình ảnh của cả một thành phố để tạo hiệu ứng truyền thông".

Một bài đăng đưa Hạc Cương thành biểu tượng của nhà giá rẻ

Tháng 5/2019, Lý Hải, một thủy thủ quê Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, đăng trên diễn đàn Baidu bài viết tiêu đề “Trôi dạt đến Hạc Cương, tôi bỏ 50.000 tệ mua một căn nhà”, kèm hình ảnh căn hộ mới mua.

Đó là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, diện tích khoảng 60 m². Sàn nhà có vài chỗ hư hỏng, tường đã cũ. Trong bài viết, Lý Hải chia sẻ: “Chỉ có vài chục nghìn tệ, đó là tiền tôi tự kiếm được. Còn gì mà không hài lòng nữa?”.

Bài đăng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hơn 30 triệu lượt đọc. Từ đó, Hạc Cương bắt đầu được biết đến rộng rãi là thành phố có giá nhà thuộc hàng rẻ nhất Trung Quốc.

Trang truyền thông kinh doanh 36Kr nhận định Lý Hải là người tiên phong mở ra trào lưu này. Bài viết của anh đã chạm đến tâm lý của hàng trăm nghìn người trẻ đang bị đè nặng bởi giá nhà cao và áp lực trả nợ thế chấp. Hạc Cương dần trở thành biểu tượng cho giấc mơ thoát khỏi cuộc sống đắt đỏ ở các đô thị lớn.

Nhưng nghịch lý là chính Lý Hải cũng không định cư lâu dài tại đây. Sau khi mua nhà, anh tiếp tục làm thủy thủ và cho thuê căn hộ với giá khoảng 500 NDT/tháng. Anh từng tính toán mùa đông sẽ đi biển làm việc để tránh mùa lạnh sưởi ấm kéo dài và tốn kém, mùa hè sẽ quay về Hạc Cương sinh sống. Nhưng cuối cùng, người góp phần đưa Hạc Cương nổi tiếng lại quay về Chiết Giang sống.

Ảnh chụp ngày 4/7/2023 tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang: Một quảng cáo bán nhà được dán trên cột điện, rao bán căn hộ rộng 60 m² với giá 25.000 nhân dân tệ (96,25 triệu đồng). Ảnh: Creaders.

Từ người bỏ nghề bán hàng đến môi giới bất động sản

Một trường hợp khác gây chú ý là Trịnh Tiền, quê ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Theo 36Kr, trước đây anh làm nhân viên kinh doanh tại Quảng Châu, nhưng vì chán ngán áp lực công việc nên tháng 11/2019 quyết định bỏ ra 46.000 tệ mua nhà ở Hạc Cương, hy vọng bắt đầu cuộc sống với chi phí thấp hơn.

Khi câu chuyện nhà giá rẻ tại Hạc Cương lan truyền trên mạng, ngày càng nhiều người từ các địa phương khác tìm đến hỏi anh thông tin mua nhà. Trịnh Tiền liền cùng bạn bè mở công ty môi giới bất động sản, chuyển từ người mua nhà thành người bán nhà. Trong hơn ba năm, nhóm của anh đã bán được gần 400 căn.

Khách hàng chủ yếu đến từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, trong đó phụ nữ chiếm tỷ lệ khá cao. Không phải ai mua nhà cũng có ý định chuyển đến định cư. Có người muốn sở hữu căn nhà nghỉ dưỡng, có người coi đó là một phương án dự phòng cho tương lai, cũng có người mua để cha mẹ về già có nơi an dưỡng.

Trịnh Tiền vốn tìm đến Hạc Cương để thoát khỏi nghề bán hàng đầy áp lực. Nhưng cuối cùng, chính công việc kinh doanh bất động sản lại giúp anh tạo dựng cuộc sống tại thành phố này.

Những người đến trước lần lượt rời đi

Theo một bài viết hồi tháng 10 trên Ifeng, trong khoảng 5-6 năm qua, Trịnh Tiền và bạn bè đã bán được khoảng 400 căn nhà. Anh ước tính trong số những người từ nơi khác từng đến Hạc Cương mua nhà, hiện nay chưa đến 100 người còn ở lại.

Nhiều trang truyền thông Trung Quốc, trong đó có NetEase, cũng đăng tải những bài viết với nhận định rằng “lứa người đầu tiên mua nhà ở Hạc Cương đang bắt đầu rời đi”.

Giá nhà thấp không đồng nghĩa với việc người mua có thể dễ dàng xây dựng cuộc sống tại đây. Cơ cấu ngành nghề của Hạc Cương hạn chế, cơ hội việc làm ít, mức lương thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn. Những người chuyển đến từ nơi khác, vốn có chuyên môn hoặc đang làm việc với mức thu nhập khá, không dễ tìm được công việc đủ trang trải cuộc sống.

36Kr kể câu chuyện của Hứa Khang, quê ở tỉnh Hồ Bắc. Anh từng làm việc tại Lhasa suốt 6 năm, với mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng, tiết kiệm được khoảng 1.000 tệ.

Tháng 11/2019, Hứa Khang bỏ ra 30.000 tệ mua căn hộ rộng 47 m² ở Hạc Cương, hy vọng chấm dứt những năm tháng phiêu bạt và có một mái nhà thực sự.

Nhưng sau khi đến nơi, anh nhận ra cơ hội việc làm ở Hạc Cương rất ít, mức lương cũng thấp hơn nhiều so với Lhasa. Tiền tiết kiệm gần cạn, trong khi dịch COVID-19 khiến thu nhập bị gián đoạn. Chỉ khoảng nửa năm sau khi mua nhà, Hứa Khang buộc phải bán lại căn hộ với giá 22.000 tệ, chấp nhận lỗ 8.000 tệ rồi rời đi.

Thông báo hủy phiên đấu giá căn hộ thứ hai 67,52m2 (2 ngủ, 1 khách, 1 nhà vệ sinh) ở tầng 7, giá khởi điểm 1 tệ, đã có 22,559 người đăng ký tham gia. Ảnh: Ifeng.

Nhà rẻ nhưng mùa đông kéo dài gần 200 ngày

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với người mua nhà ở Hạc Cương là chi phí sưởi ấm. Mùa đông tại thành phố này rất dài, thời gian cung cấp hệ thống sưởi thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến cuối tháng 4 năm sau, tổng cộng khoảng 200 ngày.

Đối với những người chỉ đến đây vào mùa hè hoặc để nhà bỏ trống trong thời gian dài, tiền sưởi vẫn là khoản chi thường xuyên khó tránh.

Theo biểu giá do chính quyền Hạc Cương công bố, phí sưởi ấm đối với hộ gia đình là 27,5 NDT/m². Diện tích tính phí bằng 87% diện tích xây dựng. Với căn hộ 68,36 m² vừa được đấu giá, chủ nhà phải trả khoảng 1.636 tệ phí sưởi/mùa.

Đáng chú ý, nhà bỏ trống không có nghĩa là được miễn khoản phí này. Theo quy định quản lý cung cấp nhiệt của Hạc Cương ban hành năm 2025, các hộ sử dụng hệ thống sưởi xin tạm ngừng cấp nhiệt vẫn phải đóng 20% tổng phí sưởi để duy trì vận hành cơ bản. Những căn hộ ở tầng một, tầng trên cùng hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng sưởi ấm của các hộ liền kề còn có thể không được chấp thuận ngừng cấp nhiệt.

Theo trang Ifeng Hắc Long Giang, mức lương phổ biến của các công việc bình thường tại địa phương chỉ khoảng 1.800-2.500 tệ mỗi tháng. Một người từng làm kinh doanh ở Quảng Châu sau khi chuyển đến Hạc Cương chỉ tìm được việc sắp xếp hàng hóa trong siêu thị với mức lương 2.000 tệ, thấp hơn nhiều so với thu nhập khi ở Quảng Châu.

Một người mua nhà đến từ Bắc Kinh cho biết căn hộ 60 m² của ông phải trả khoảng 1.320 tệ tiền sưởi cho một mùa đông, tính theo mức giá 22 tệ/m². Sau khi thanh toán khoản này, số tiền còn lại không đủ để ông trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Một số khu nhà cũ có khả năng cách nhiệt kém. Khi hệ thống sưởi không đủ ấm, người dân phải sử dụng thêm máy sưởi điện, khiến hóa đơn điện mùa đông tăng lên.

Ngoài chi phí sưởi ấm, nhiều căn hộ giá rẻ nằm trong các khu dân cư cũ ở vùng ven thành phố, xa các cửa hàng và dịch vụ thiết yếu. Việc mua sắm không thuận tiện, thậm chí một số đơn vị giao đồ ăn từ chối nhận đơn vì khoảng cách quá xa. Với người mới chuyển đến, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt cũng khiến việc thích nghi với cuộc sống địa phương trở nên khó khăn hơn.

Khả năng bán lại nhà cũng là một vấn đề. Có chủ nhà mua căn hộ với giá 40.000 tệ, sau đó rao bán chỉ 20.000 tệ suốt gần nửa năm nhưng chỉ nhận được một số ít lời hỏi mua.

Với những người từng xem căn nhà ở Hạc Cương như một lối thoát dự phòng, việc muốn rời đi không đồng nghĩa có thể dễ dàng bán được nhà.

Hạc Cương giá nhà rẻ như rau nhưng không phải là nơi những người thu nhập thấp có thể sống được. Ảnh: Sohu.

Rời đô thị lớn chưa chắc tìm được cuộc sống như mong muốn

Bên cạnh thu nhập và chi phí sinh hoạt, môi trường xã hội và tình trạng cô lập kéo dài cũng là những vấn đề khiến một số người chuyển đến Hạc Cương phải cân nhắc lại lựa chọn của mình.

36Kr dẫn lại hành trình của phóng viên Lý Dĩnh Địch, người từng sống tại Hạc Cương vài tháng để thực hiện loạt ký sự "Những người chạy trốn". Trong thời gian này, cô gặp gỡ nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống chi phí thấp ở thành phố xa xôi. Một số người tìm đến Hạc Cương sau khi gặp thất bại trong công việc hoặc mâu thuẫn gia đình, coi việc chuyển đến một thành phố hẻo lánh là cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Bản thân Lý Dĩnh Địch cũng từng cân nhắc mua một căn nhà trị giá 30.000-40.000 tệ tại đây. Nhưng sau vài tháng sinh sống, cô bắt đầu nhớ bạn bè, các hoạt động văn hóa và đời sống giao tiếp ở Bắc Kinh, cuối cùng quyết định rời đi.

Trong các bài ký sự, cô mô tả những con phố vắng vẻ giữa mùa đông lạnh buốt và cảm giác cô đơn khi phải sống một mình trong thời gian dài. Cuộc sống chi phí thấp có thể giúp giảm áp lực tài chính, nhưng cũng có cái giá riêng về đời sống tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Hạc Cương nổi tiếng nhờ những căn nhà có giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các đô thị lớn. Thành phố này từng trở thành điểm đến của những người trẻ muốn thoát khỏi áp lực giá nhà và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Nhưng mua được nhà chỉ là bước đầu. Muốn định cư lâu dài, còn phải tìm được việc làm, chấp nhận mức thu nhập thấp, thích nghi với mùa đông kéo dài gần nửa năm và gánh các khoản chi phí sưởi ấm. Với không ít người, giấc mơ sống an nhàn ở thành phố nhà siêu rẻ cuối cùng lại trở thành một cuộc thử nghiệm không dễ duy trì.

Theo Creaders, Ifeng