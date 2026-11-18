Cựu CEO Nvidia Jensen Huang sẽ điều trần trước ba ủy ban của Hạ viện Mỹ vào đầu tháng 12, trong bối cảnh Quốc hội xem xét những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến công ty và nghi vấn một phụ nữ có quan hệ với ông làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Cựu lãnh đạo Nvidia Jensen Huang sẽ xuất hiện trước ba ủy ban của Hạ viện Mỹ vào đầu tháng 12 để trả lời các câu hỏi về nguy cơ an ninh quốc gia, sau khi những thông tin liên quan đến đời tư của ông làm dấy lên nghi vấn về khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi từ chức, Huang cũng phát tín hiệu sẵn sàng trở lại vị trí CEO nếu được hội đồng quản trị đề nghị.

Theo thông báo chung của các nghị sĩ Cộng hòa đứng đầu ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ, Jensen Huang sẽ tự nguyện tham gia các cuộc phỏng vấn có ghi biên bản vào ngày 1/12. Các cơ quan tổ chức gồm Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Ngày hôm sau, Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, Tim Teter, cũng sẽ ra điều trần trước các ủy ban này.

“Chúng tôi mong muốn được lắng nghe Jensen Huang và Tim Teter giải trình về vai trò của họ trong một vụ việc có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia”, Chủ tịch ba ủy ban John Moolenaar, Brian Mast và Rick Crawford viết trong tuyên bố chung.

Các nghị sĩ cho rằng công chúng Mỹ cần được làm rõ vai trò của Huang và Nvidia trong việc để những đối tượng nguy hiểm có liên hệ với Trung Quốc tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Mỹ. Họ cũng muốn biết liệu một người bị nghi là nhân viên tình báo Trung Quốc có liên quan như thế nào đến vụ bê bối.

Jensen Huang để ngỏ khả năng trở lại ghế CEO Nvidia

Không lâu sau khi thông tin về lịch điều trần được công bố, Huang đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi rời Nvidia hôm 12/11. Đáng chú ý, ông cho biết sẵn sàng quay lại điều hành công ty nếu hội đồng quản trị nhận thấy đây là lựa chọn có lợi nhất.

“Sau khi tôi rời đi, rất nhiều nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia đã lên tiếng mong muốn tôi trở lại làm CEO”, Huang viết trên mạng xã hội.

Ông khẳng định sẽ vui vẻ đáp lại những lời kêu gọi này nếu hội đồng quản trị đánh giá việc tái bổ nhiệm ông phục vụ tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ.

Tuy nhiên, hy vọng về khả năng Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia nhanh chóng vấp phải phản hồi dứt khoát từ hội đồng quản trị. Trong cuộc gọi trao đổi với nhà đầu tư về kết quả kinh doanh diễn ra cùng ngày, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones khẳng định công ty không có kế hoạch khôi phục chức vụ CEO cho ông.

“Các thành viên hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông ấy và không có ý định tái bổ nhiệm Jensen làm CEO”, Jones tuyên bố.

Cũng trong ngày thứ Ba, Nvidia thông báo thành lập Ủy ban Giám sát An ninh Quốc gia và Kiểm soát Xuất khẩu. Cơ quan mới sẽ chịu trách nhiệm giám sát các chính sách an ninh quốc gia cũng như việc tuân thủ những quy định kiểm soát xuất khẩu của công ty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá đây là một “ý tưởng tuyệt vời”, đồng thời gọi Nvidia là một “công ty tuyệt vời”. Ông đưa ra nhận xét trong cuộc họp báo tại Manila, Philippines, cùng lãnh đạo các nước thuộc Đối thoại An ninh Bộ tứ (Quad).

Bê bối đời tư khiến Nvidia đối mặt sức ép an ninh quốc gia

Huang từ chức sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed. Người phụ nữ này được cho là có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan phụ trách hoạt động tình báo và phản gián của nước này. Ngoài ra, Huang còn đối mặt với hai cáo buộc riêng biệt về những mối quan hệ tình cảm khác với nhân viên Nvidia.

Trong thời gian Nvidia tìm cách mở rộng hoạt động bán các dòng chip tiên tiến sang thị trường Trung Quốc, Huang thường xuyên xuất hiện tại Washington và xây dựng được quan hệ làm việc gần gũi với Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Trump từng nói mối quan hệ giữa Huang và Alice Huang không đặt an ninh quốc gia Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Khi được hỏi liệu Alice Huang có phải là gián điệp Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không biết cô ấy có phải gián điệp Trung Quốc hay không”, đồng thời nói thêm rằng giới chức Mỹ sẽ xác minh vấn đề này.

Về phía Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc gián điệp, gọi những thông tin này là “không có căn cứ” và cho rằng chúng chỉ là những lời bôi nhọ Trung Quốc.

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Nvidia ngăn chặn hoạt động thu thập thông tin của tình báo Trung Quốc, cũng như mức độ hiệu quả trong việc Washington thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Những lo ngại này đang thúc đẩy các nghị sĩ Mỹ yêu cầu mở rộng giám sát đối với công ty bán dẫn hàng đầu thế giới.

Tuần trước, ba chủ tịch ủy ban của Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa cùng Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott đã gửi các bức thư riêng, đề nghị Huang ra điều trần trước Quốc hội.

“Những thông tin liên quan đến Jensen Huang, Nvidia và Megaspeed tiếp tục được hé lộ, cho thấy rõ ràng đang tồn tại những vấn đề an ninh quốc gia cần được giải quyết ngay lập tức”, các nghị sĩ Moolenaar, Mast và Crawford viết.

Theo SCMP