Chiếc limousine Aurus Senat màu đen thường xuyên xuất hiện trong các chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ là phương tiện di chuyển hạng sang.

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống máy bay tại thành phố Thâm Quyến vào rạng sáng 18/11 để tham dự hội nghị APEC và chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ với lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, chiếc limousine quen thuộc của ông đã chờ sẵn ngay trên đường băng.

Đón ông Putin tại sân bay là ông Thái Kỳ (Cai Qi), Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi vẫy tay chào đám đông, nhà lãnh đạo Nga tiến đến chiếc Aurus Senat màu đen, trên đầu xe gắn một lá cờ nhỏ của Nga, rồi bước vào bên trong.

Chiếc limousine do Nga sản xuất đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các chuyến công du nước ngoài của ông Putin. Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển của Tổng thống Nga, Aurus Senat còn nhiều lần xuất hiện như một biểu tượng ngoại giao, gắn với những cử chỉ thiện chí của Moscow dành cho các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Chiếc xe quyền lực gắn liền với các chuyến công du của ông Putin

Ông Putin lần đầu sử dụng công khai chiếc Aurus Senat trong lễ nhậm chức hồi tháng 5/2018. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, mẫu limousine này bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Cộng hòa Tatarstan của Nga vào năm 2021.

Những chiếc xe Aurus đã theo chân ông Putin tới Trung Quốc ít nhất từ năm 2019, khi nhà lãnh đạo Nga tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh.

Trong những chuyến thăm Trung Quốc tiếp theo, ông tiếp tục mang theo chiếc Aurus Senat, trong đó có chuyến dự Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022 và chuyến công du thủ đô Trung Quốc hồi tháng 5/2026.

Không ít lần, chiếc limousine này còn trở thành không gian cho những cuộc trao đổi riêng giữa ông Putin và các nguyên thủ quốc gia.

Tháng 9 năm ngoái, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, ông Putin đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng lên xe.

Hai nhà lãnh đạo di chuyển tới địa điểm tổ chức cuộc gặp song phương và dành khoảng 50 phút trò chuyện ngay trên chiếc limousine. Sau đó, ông Modi đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp hai người ngồi ở hàng ghế sau.

“Những cuộc trò chuyện với ông ấy luôn mang lại nhiều góc nhìn sâu sắc”, Thủ tướng Ấn Độ viết trong bài đăng ngày 1/9.

Chỉ hai ngày sau, tại Bắc Kinh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có dịp ngồi cùng ông Putin trên chiếc Aurus Senat. Sự việc diễn ra sau khi ông Kim tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Em gái ông, bà Kim Yo-jong, cũng đi theo lên xe.

Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng di chuyển tới Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Trung Quốc, nơi họ tiến hành hội đàm song phương.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6/2024, ông Putin từng tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên một chiếc limousine Aurus.

Kim Jong-un và ông Putin cùng đi trên một chiếc limousine Aurus do Nga sản xuất tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2025. Ảnh: KCNA.

Limousine Nga và truyền thống ngoại giao xe sang

Ông Putin không chỉ chia sẻ chiếc Aurus Senat với các nhà lãnh đạo châu Á. Trong quá khứ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi từng ngồi cùng ông trên chiếc xe này tại Sochi, Nga, năm 2018. Một năm sau, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cũng có trải nghiệm tương tự tại Belgrade.

Việc sử dụng xe limousine làm công cụ ngoại giao vốn có lịch sử lâu đời tại Moscow.

Thời Liên Xô, chính quyền từng trao tặng nhiều chiếc ZIS-110 cho các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Theo truyền thông Nga, các nhà thiết kế dòng xe Aurus đã lấy cảm hứng từ mẫu limousine ZIS-110 khi phát triển sản phẩm mới.

Từ những chuyến công du của ông Putin đến các món quà dành cho lãnh đạo nước ngoài, những chiếc limousine do Nga sản xuất không đơn thuần là phương tiện di chuyển hạng sang. Chúng còn phản ánh cách Moscow sử dụng các biểu tượng công nghiệp và nghi thức đón tiếp để xây dựng quan hệ với những đối tác chiến lược.

Theo SCMP