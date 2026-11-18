Kuwait kích hoạt hệ thống phòng không giữa lúc Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự của nhau.

Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang phải đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các đòn tập kích nhằm vào mục tiêu của nhau. Căng thẳng tại Vùng Vịnh tiếp tục gia tăng khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình chưa có tiến triển rõ rệt, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đối mặt thêm nhiều rủi ro.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X hôm 17/11, quân đội Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

“Bất kỳ tiếng nổ nào được nghe thấy đều là kết quả của việc các hệ thống phòng không đánh chặn những cuộc tấn công thù địch”, quân đội Kuwait thông báo.

Trước đó, quân đội Mỹ tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran, nằm trong eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công một hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain.

Ahmad Nafisi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA hôm 17/11 rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một số địa điểm trên đảo Qeshm không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại hay cơ sở hạ tầng.

Ông Nafisi cho biết tình hình đã được kiểm soát và các cơ quan cứu hộ, ứng phó khẩn cấp được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Theo IRNA, người dân trên đảo nghe thấy khoảng 5-6 tiếng nổ vào tối cùng ngày.

Một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng cuộc không kích nhắm vào một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của Iran vào một căn cứ Mỹ tại Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các UAV Iran nhắm vào một hệ thống radar của Mỹ tại một căn cứ không quân ở Bahrain đã bị đánh chặn, không gây thiệt hại cho trang thiết bị hay nhân sự Mỹ.

Iran tấn công hệ thống radar Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một “chiến dịch chính xác” bằng UAV nhằm vào hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Tehran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả những gì nước này mô tả là các hành vi liên tục vi phạm không phận Iran của UAV quân sự Mỹ.

Bahrain, quốc gia đặt căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn cuộc tấn công. Theo hãng thông tấn AFP, người dân cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ trên bầu trời thủ đô Manama.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ ba của Iran nhằm vào Bahrain trong vòng 5 ngày, sau khi tình hình tương đối yên ắng suốt nhiều tuần. AFP cho biết đòn tập kích hôm thứ Sáu tuần trước cũng là cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào một quốc gia Vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Trong khi đó, Reuters đưa tin cuộc tấn công diễn ra sau khi một tòa án Bahrain tuyên án tù chung thân đối với 64 người, phần lớn là các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, với cáo buộc thông đồng với Iran.

Tối 17/11, lực lượng vũ trang Kuwait cũng thông báo hệ thống phòng không nước này đang ứng phó với “các cuộc tấn công bằng UAV thù địch”, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn.

Quân đội Kuwait không cho biết UAV xuất phát từ đâu, cũng như chưa công bố thông tin về thương vong hoặc thiệt hại vật chất.

Tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Căng thẳng quân sự tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố ba tàu chở dầu đã va phải thủy lôi khi tìm cách đi qua tuyến đường biển chiến lược này hôm 17/11. Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định đã rà phá thủy lôi tại các tuyến hàng hải chính.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 28/2, Iran tìm cách hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải thường đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Tehran yêu cầu các tàu chỉ được sử dụng những tuyến đường do nước này cho phép.

Đáp lại, Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tổ chức hộ tống một số tàu chở dầu qua khu vực.

Những diễn biến mới nhất cho thấy rủi ro đối với hoạt động vận tải biển vẫn rất lớn, ngay cả khi Mỹ tuyên bố đã rà phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải chủ chốt.

Một tàu chở khí khác mang tên Tara Gas, treo cờ Panama, bị tấn công hôm 16/11 khi đang ở vị trí cách mũi Khasab của Oman khoảng 7 hải lý về phía bắc. Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard, vụ việc khiến phòng máy của tàu bốc cháy.

Ban đầu, Vanguard và Bộ trưởng Cảng biển Ấn Độ cho biết toàn bộ 25 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 24 người Ấn Độ, đều an toàn.

Tuy nhiên, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) sau đó thông báo con tàu tiếp tục bị tấn công lần thứ hai và tình trạng của thủy thủ đoàn hiện “chưa xác định được”.

Bộ trưởng Cảng biển Ấn Độ sau đó cho biết các thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu sau đợt tấn công thứ hai, đồng thời xác nhận một thủy thủ Ấn Độ vẫn mất tích.

Cũng trong ngày 16/11, một tàu chở dầu khác treo cờ Panama, mang tên On Phoenix, bị một vật thể chưa xác định tấn công ngoài khơi Oman.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn

Bất chấp những diễn biến quân sự căng thẳng, các kênh ngoại giao vẫn được duy trì nhằm tìm cách bảo đảm an toàn hàng hải và mở ra khả năng giải quyết xung đột.

Theo các hãng thông tấn Oman, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Oman Badr Albusaidi đã có cuộc trao đổi tại Muscat về các biện pháp bảo vệ hoạt động vận tải biển cũng như những lựa chọn ngoại giao nhằm tháo gỡ khủng hoảng.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tàu sân bay thứ ba của nước này, USS Theodore Roosevelt, đã tới khu vực hôm 16/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào ngày 19/11. Cuộc chiến với Iran được cho là một trong những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

Theo AJ, Reuters