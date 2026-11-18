Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra 5 doanh nghiệp xổ số trong năm 2027, tập trung vào công tác quản lý vốn, tài sản và việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý III/2027, với thời hạn 30 ngày.

Đây là một trong 4 cuộc thanh tra chính thức được giao cho Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) chủ trì trong năm 2027.

Đối tượng thanh tra gồm hai doanh nghiệp xổ số nêu trên cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung tập trung vào việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026.

Trong quý III-IV/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) dự kiến công bố cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Thời kỳ thanh tra tại Vietlott và các công ty xổ số nói trên sẽ tính từ năm 2025 đến năm 2026.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai, Công ty cổ phần xi măng VICEM Bỉm Sơn và các cơ quan, tổ chức có liên quan về quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, nguyên liệu trong sản xuất xi măng. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến năm 2026.

Vietlott và 4 công ty xổ số vào diện thanh tra năm 2027. Ảnh: VGP.

Về các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp phép tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thời kỳ thanh tra 2025-2026. Cuộc thanh tra dự kiến vào quý III-IV/2027.

Bên cạnh lĩnh vực quản lý vốn, tài sản tại các doanh nghiệp xổ số, Cục III được giao thực hiện 3 cuộc thanh tra khác liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các quy định pháp luật tại một số địa phương.

Trong đó, Cục III sẽ tiến hành thanh tra tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng thanh tra gồm: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, cơ quan, đơn vị liên quan và một số UBND cấp xã.

Đây là hai cuộc thanh tra có cùng trọng tâm, nhằm xem xét việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.