Bamboo Capital đang toan tính gì để "phục hưng" sau khủng hoảng?

Kế hoạch phục hưng của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đặt trọng tâm vào tái cấu trúc tài chính, tiến tới ưu tiên cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo hiểm tài chính và sản xuất, qua đó có lãi từ năm 2028 trở đi.

Dự kiến lỗ hơn 2.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2027

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường vừa công bố của Bamboo Capital hé lộ những thông tin đáng chú ý về tình hình tài chính và định hướng tái cơ cấu sau giai đoạn khủng hoảng.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp bất thường là việc thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024. Công ty hiện chưa công bố BCTC kiểm toán năm 2024. Việc chậm nộp đã khiến cổ phiếu BCG vào diện đình chỉ giao dịch kể từ tháng 10/2025.

Phía Bamboo Capital cho biết năm 2024 và đầu 2025 chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc cựu lãnh đạo công ty bị khởi tố. Các giao dịch với tổ chức tài chính, nhà đầu tư, khách hàng... bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực tài chính lớn và tác động đến tiến độ các dự án, huy động vốn, thu hồi nợ.



Vì thế, công ty xác định cần áp dụng nguyên tắc thận trọng trong lập BCTC năm 2024, bao gồm việc xem xét trích lập dự phòng cho giảm giá đầu tư, công nợ khó đòi và nghĩa vụ tiềm tàng.

Việc thực hiện điều chỉnh và trích lập sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế năm 2024. Ước tính sơ bộ, BCTC kiểm toán riêng có thể ghi nhận khoản lỗ bằng 71% tài sản cuối năm 2023, tương đương hơn 7.530 tỷ đồng.

Còn đối với BCTC kiểm toán hợp nhất, khoản lỗ dự kiến bằng 20% tổng tài sản cuối năm 2023, tức 8.400 tỷ. Con số này chênh lệch lớn so với khoản lãi sau thuế 845 tỷ đồng tại báo cáo tự lập năm 2024.

Trong tờ trình về chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, Bamboo Capital đã đặt ra mục tiêu kinh doanh cụ thể cho từng năm.

Cụ thể, giai đoạn 2025-2030, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng liên tục, lần lượt đạt: 2.194 tỷ đồng, 2.901 tỷ đồng, 3.886 tỷ đồng, 4.833 tỷ đồng, 5.794 tỷ đồng và 7.215 tỷ đồng.

Công ty xác định lỗ trong ba năm liên tiếp (2025-2027) với mức lỗ lần lượt là: -1.843 tỷ đồng, -300 tỷ đồng và -76 tỷ đồng (tổng cộng hơn 2.200 tỷ đồng).

Bamboo Capital kỳ vọng có lãi trở lại từ năm 2028 (76 tỷ đồng) và các năm 2029-2030, lợi nhuận có thể đạt mức trên 300 tỷ đồng.

Số liệu tổng hợp từ BCTC các năm và tài liệu họp bất thường 2025. Năm 2024 chưa công bố cụ thể.

Ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết kế hoạch tái cấu trúc để phục hồi từ nay đến năm 2030 chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu (2025-2027), tập đoàn chủ yếu duy trì kinh doanh bình ổn, tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm bớt áp lực nợ và tiết kiệm chi phí, tinh gọn bộ máy, giải quyết vấn đề trái phiếu, hoàn thành các báo cáo tài chính còn tồn đọng, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên…

Ở giai đoạn sau (2028-2030), công ty tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng lớn như năng lượng tái tạo, bảo hiểm tài chính và sản xuất.

Bamboo Capital xác định giai đoạn này có một số hoạt động trọng điểm. Một là xây dựng lại niềm tin từ cổ đông, trái chủ, đối tác, khách hàng. Điều này có thể mất nhiều quý, thậm chí vài năm để thay đổi nhận thức thị trường. Trong giai đoạn đó, chi phí huy động vốn sẽ tăng, đối tác thận trọng hơn và nhiều cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ.

Hai là tái cơ cấu tài chính. Việc này không chỉ là hoán đổi nợ hay đàm phán kéo dài thời hạn trả nợ mà là thiết kế lại cấu trúc vốn để bảo đảm thanh khoản, khả năng hoàn vốn các dự án trọng yếu và duy trì đòn bẩy hợp lý. Công ty tính thương lượng lại với ngân hàng, trái chủ và nhà đầu tư chiến lược về lãi suất, thời hạn và cơ chế bảo đảm, đồng thời tìm nguồn vốn dài hạn để phục vụ năng lượng tái tạo, hạ tầng và bất động sản.

Dù vậy, thách thức lớn trong quá trình tái cơ cấu tài chính là công ty phải cân nhắc cắt giảm dự án kém sinh lời, dành nguồn lực cho dự án có khả năng sinh tiền nhanh và minh bạch báo cáo tiến độ để thu hút nguồn vốn mới.

“Sai lầm trong tái cơ cấu có thể dẫn tới mất kiểm soát dòng tiền, rủi ro thanh toán chéo giữa các công ty con và làm chậm quá trình phục hồi”, ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, nội dung đáng chú ý khác trong kế hoạch phục hưng của Bamboo Capital là việc "thay máu" nhân sự cấp cao.

Trong 2 năm trở lại đây, tập đoàn này đối diện tình trạng nhân sự cấp cao biến động mạnh. Ông Nguyễn Hồ Nam bị miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) vào tháng 4/2024; cùng bị miễn nhiệm ở cùng thời điểm đó là các Thành viên HĐQT, gồm: Nguyễn Thiên Chương, Nguyễn Thế Tài.

Tháng 3/2025, chủ tịch HĐQT là ông Kou Kok Yiow lại đột ngột qua đời, dẫn đến việc ông Tan Bo Quan, Andy được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

Vì vậy, ban lãnh đạo Bamboo Capital trình đại hội miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông: Kou Kok Yow, Tan Bo Quan, Andy, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Tùng Lâm, Hoàng Trung Thành, Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Xuân Chiến, Đặng Đình Tuấn.

Đồng thời, ban lãnh đạo trình đại hội bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng 7 người (trong đó có 2 thành viên độc lập). Danh sách ứng viên HĐQT hiện chưa được công bố.

Chuỗi khủng hoảng của Bamboo Capital

Năm 2025 có thể nói là giai đoạn "đen tối" nhất trong lịch sử hoạt động của Bamboo Capital.

Chuỗi khó khăn khởi phát mạnh từ tháng 2 khi cơ quan điều tra khởi tố một số cá nhân liên quan đến tập đoàn. Doanh nghiệp đã thay 4 tổng giám đốc trong năm nay, còn Chủ tịch HĐQT cũng được thay do người tiền nhiệm qua đời.

Trong khi đó, cổ phiếu BCG rơi vào diện đình chỉ giao dịch kể từ tháng 10/2025 do Bamboo Capital liên tục trễ hẹn nộp BCTC kiểm toán năm 2024. Cơ quan quản lý lưu ý công ty về khả năng huỷ niêm yết bắt buộc nếu không nộp báo cáo kiểm toán năm 2024 vào cuối năm nay.

Thông tin bị đình chỉ giao dịch được HoSE phát đi từ ngày 2/10 kéo theo chuỗi 3 phiên giảm sàn liên tiếp của mã BCG. Kết phiên cuối cùng trước đình chỉ, mã này đóng ở mức 2.530 đồng/đơn vị, giảm 22% trong 1 tuần và giảm 60% trong 1 năm, cách xa so với vùng đỉnh gần 24.000 đồng/đơn vị hồi tháng 3/2022.

Cổ phiếu BCG "ngụp lặn" trong năm nay và đối diện "án" huỷ niêm yết. Nguồn: SSI iBoard

Theo BCTC hợp nhất tự lập năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt 46.523 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Công ty có khoảng 1.337 tỷ đồng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu tài sản, đạt 25.728 tỷ đồng (tăng 17% so với cuối năm 2023 và chiếm 55% tổng tài sản). Đây chủ yếu là các khoản phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Trong đó, có trên 6.521 tỷ đồng là phải thu BCC ngắn hạn và 8.788 tỷ đồng phải thu nợ gốc BCC dài hạn và 670 tỷ đồng lãi phải thu từ hợp tác kinh doanh, lãi trái phiếu, cổ tức, lãi cho vay. Dù tỷ trọng khoản phải thu khá cao nhưng công ty lại trích lập dự phòng thấp, chỉ 56 tỷ đồng. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho cơ cấu tài sản.

Tổng nợ vay tính tại 31/12/2024 của công ty trên 11.580 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn là 8.287 tỷ đồng (trong đó 4.777 tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm về 0,54 lần, so với mức 0,7 lần của năm 2023.

Đáng nói, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.806 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp công ty rơi vào cảnh âm dòng tiền kinh doanh, cho thấy sức khoẻ tài chính có vấn đề.