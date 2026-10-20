Arab Saudi hoãn hội nghị "Davos trên sa mạc" đến năm 2027

Arab Saudi quyết định hoãn hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII) từ tháng 10/2026 sang năm 2027, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV làm gia tăng rủi ro an ninh tại vương quốc.

Arab Saudi đã quyết định hoãn hội nghị đầu tư thường niên quan trọng nhất của nước này sang năm 2027, trong bối cảnh vương quốc liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ lực lượng Houthi tại Yemen, khiến tình hình an ninh khu vực thêm bất ổn và hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.

Ban tổ chức xác nhận quyết định trên trong thông báo hôm thứ Hai. Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (Future Investment Initiative – FII), dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, sẽ được tổ chức vào năm 2027. Thời điểm cụ thể sẽ được công bố “rất sớm”.

Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin sự kiện trực tiếp đã bị hủy và ban tổ chức đang cân nhắc phương án hoãn hội nghị.

Sự kiện quy tụ giới tài chính toàn cầu

FII chuẩn bị bước sang lần tổ chức thứ 10 và đã trở thành sự kiện không thể bỏ qua đối với nhiều nhân vật hàng đầu trong giới tài chính thế giới. Hội nghị thường được gọi không chính thức là “Davos trên sa mạc”, lấy cảm hứng từ cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ.

Được nhà nước Arab Saudi hậu thuẫn, sự kiện này là nơi vương quốc quảng bá các kế hoạch đầu tư đầy tham vọng nhằm thu hút hàng tỷ USD phục vụ quá trình chuyển đổi kinh tế, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phát triển các lĩnh vực như du lịch, thể thao và công nghệ.

Theo bản dự thảo chương trình, những diễn giả dự kiến tham dự năm nay có ông David Solomon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Goldman Sachs; ông Bill Winters, Giám đốc điều hành Standard Chartered; và bà Jane Fraser, Giám đốc điều hành Citi.

Xung đột Trung Đông làm đảo lộn lịch trình sự kiện tại vùng Vịnh

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran trong năm nay đã gây xáo trộn lịch trình các sự kiện lớn tại vùng Vịnh. Trong nửa đầu năm, nhiều hội nghị ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar đã bị hủy, hoãn hoặc điều chỉnh hình thức tổ chức.

Hai quốc gia này chịu phần lớn các đợt tấn công trong giai đoạn đó, trong khi Arab Saudi ghi nhận ít cuộc tấn công hơn.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Arab Saudi cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ lực lượng Houthi tại Yemen, lực lượng có quan hệ với Iran. Các đòn tập kích nhằm vào cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng dân sự trên khắp vương quốc.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có trụ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco và sân bay quốc tế Riyadh. Theo thông tin được nêu trong bài viết nguồn, các cuộc tấn công trong tháng này khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ban tổ chức FII cho biết muốn bảo đảm hội nghị vẫn đạt được “quy mô đầy đủ, chất lượng vượt trội và sức lan tỏa đáng nhớ” mà cộng đồng tham dự kỳ vọng.

Reuters tuần trước đưa tin ban tổ chức đã cân nhắc phương án tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cho phép các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia từ xa.

Trong khi đó, Semafor đưa tin hôm thứ Hai rằng một số ngân hàng lớn và công ty đầu tư vốn tư nhân đã kín đáo bày tỏ lo ngại về an toàn khi tham dự hội nghị với ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Arab Saudi (PIF). Theo nguồn tin này, các giám đốc điều hành cũng chịu sức ép phải có mặt tại sự kiện kéo dài bốn ngày.

Theo Reuters