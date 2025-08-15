Ảnh vệ tinh hé lộ tàu sân bay Type 004 của Trung Quốc: Lượng giãn nước có thể vượt 110.000 tấn?

Gần một năm qua, “Type 004” - tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc liên tục được bàn tán trong giới quân sự xoay quanh việc tàu này dùng năng lượng hạt nhân hay thông thường, lượng giãn nước, số lượng máy bay trên tàu, đến thiết kế đảo tàu…

Giải mã qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh Mỹ

Mới đây, một loạt ảnh vệ tinh tiếp tục được cập nhật trên Google Earth lại khiến chủ đề này nóng lên – tại một ụ đóng tàu lớn ở miền Bắc Trung Quốc (theo The Warzone là Nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh) xuất hiện hai phân đoạn khổng lồ rộng hơn 42 mét, có hình dáng rất giống phần thân nằm dưới mực nước của tàu sân bay. Hai phân đoạn này thực sự là một phần của tàu sân bay Type 004, hay chỉ là các module của một tàu dân sự cỡ lớn? Người ta có thể dựa vào ba dữ kiện chính đã biết để phân tích.

Từ số liệu đo đạc trên ảnh vệ tinh, các phân đoạn này có chiều rộng tới hơn 42 mét, trong khi tàu sân bay lớp Ford hiện lớn nhất thế giới của Mỹ phần này cũng chỉ rộng 41 mét. Ưu thế về chiều ngang gần như phản ánh trực tiếp lượng giãn nước. Suy từ tàu sân bay Phúc Kiến (Fujian) có chiều rộng khoảng 40 mét, lượng giãn nước đầy tải khoảng hơn 80.000 tấn, thì con tàu mới này rất có thể vượt 110.000 tấn.

Ví dụ, tàu USS Gerald R. Ford (CVN-78) của Mỹ rộng 41 mét có lượng giãn nước đầy tải khoảng 112.000 tấn (tương đương 102.000 tấn trọng lượng rỗng). Nếu Type 004 có thân tàu rộng hơn, cùng chiều dài, mớn nước tương đương hoặc lớn hơn, việc nó vượt tàu Ford để trở thành tàu sân bay lớn nhất thế giới không phải điều viển vông.

Hình ảnh hai đoạn thân tàu được MAXA chụp hồi đầu năm 2025. Ảnh: Zhihu.



Quan sát ảnh chụp, người ta thấy các phân đoạn có thiết kế vách thẳng, bố trí khoang ngăn phức tạp. Điều này khác biệt rõ so với thiết kế tàu sân bay chạy động cơ thông thường như Phúc Kiến – vì tàu hạt nhân cần nhiều khoang để đặt lò phản ứng, máy phát hơi, lớp chắn bức xạ và hệ thống làm mát.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy phân đoạn phía đuôi có đáy với kết cấu cao – thấp xen kẽ và để lại nhiều khoảng trống, rất có thể để lắp đặt thiết bị động lực phụ hoặc hệ thống đẩy. Kiểu kết cấu này hiếm thấy ở tàu chạy tuabin khí thông thường nhưng lại phù hợp với bố trí dự phòng phát điện và động lực của tàu sân bay hạt nhân.

Nếu tàu Type 004 thật sự dùng năng lượng hạt nhân, đây sẽ là bước đột phá lịch sử của Hải quân Trung Quốc – cho phép biên đội tàu sân bay có khả năng hoạt động không giới hạn về tầm xa, triển khai toàn cầu, và nâng cao đáng kể hiệu suất xuất kích máy bay.

Hình ảnh trên Google Earth mới đây. Ảnh: 6park.



Dự đoán công năng của hai phân đoạn đã hoàn thiện: Phân đoạn phía đuôi: có mặt cắt hình “chữ U” ngược, bên trong nhiều khoang phức tạp. Có thể đặt hệ thống động lực phụ và một phần thiết bị điện, hoặc kho vũ khí. Tương tự như tàu Phúc Kiến, phần đuôi cũng có thang máy nâng vũ khí, nhưng với tàu hạt nhân, phần lớn thiết bị động lực thường tập trung ở đuôi hoặc giữa tàu để tối ưu đường truyền trục chân vịt.

Phân đoạn giữa ngắn hơn, cũng có cấu trúc lõm lớn, nằm gần trung tâm thân tàu – vị trí thường đặt lò phản ứng để đảm bảo ổn định và an toàn. Vách bên dày cho thấy khả năng chịu va đập lớn hoặc chắn bức xạ.

Tàu sân bay Phúc Kiến đang thử nghiệm trên biển. Ảnh: 6park.



Có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh hải quân ở Thái Bình Dương?

Theo ước tính từ ảnh vệ tinh, tổng chiều dài con tàu sẽ vượt 300 mét. Với kích thước này, các loại tàu có kết cấu kiểu này chỉ gồm tàu sân bay, tàu du lịch siêu lớn, tàu chở LNG khổng lồ hoặc tàu chở quặng cỡ lớn. Nhưng xét từ thiết kế nhiều tầng boong, vách dày, khoang chống nổ… thì giống tàu chiến, đặc biệt là tàu sân bay, hơn là tàu dân sự. Thêm vào đó, nhà máy này vốn chuyên đóng tàu quân sự cỡ lớn, nên khả năng đây là tàu sân bay càng cao.

Nếu đây thật sự là Type 004 chạy bằng năng lượng hạt nhân, nó sẽ đánh dấu “bước nhảy vọt lần thứ ba” của tàu sân bay Trung Quốc: Liêu Ninh – khởi điểm, cải hoán từ tàu lớp Kuznetsov của Liên Xô; Sơn Đông – tàu sân bay nội địa đầu tiên, máy bay cất cánh kiểu nhảy cầu; Phúc Kiến – tàu sân bay thông thường, máy bay cất cánh bằng phóng điện từ, lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, hiệu suất chiến đấu cao “Type 004” – tàu sân bay hạt nhân, lượng giãn nước trên 110.000 tấn, sánh ngang hoặc vượt lớp Ford của Mỹ.

Khi Type 004 vào biên chế, Hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên có khả năng triển khai toàn cầu lâu dài ngang tầm Hải quân Mỹ. Tàu sân bay hạt nhân có thể hành trình tốc độ cao không cần tiếp dầu, tăng mạnh nhịp độ xuất kích máy bay và chiếm ưu thế trên không ở vùng biển xa. Điều này đồng nghĩa biên đội tàu sân bay Trung Quốc sẽ có sức răn đe và linh hoạt chiến lược lớn hơn, sẵn sàng hoạt động tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cả vùng biển xa hơn mà không lo bị hạn chế về tiếp tế.

Hình ảnh do máy tính tạo ra (CG) về tàu Type 004. Ảnh: 6park.



Từ các dấu hiệu trên ảnh vệ tinh, hai phân đoạn 42 mét ở một nhà máy đóng tàu miền Bắc Trung Quốc rất có khả năng là thân của một chiếc tàu sân bay mới, với nhiều bằng chứng cho thấy đây là tàu sân bay hạt nhân Type 004 – có thể là tàu có lượng giãn nước lớn nhất thế giới. Tất nhiên, khi chưa có xác nhận chính thức, tất cả vẫn mới ở mức suy đoán. Nhưng nếu đúng là con tàu sân bay hạt nhân 110.000 tấn, nó sẽ không chỉ viết lại lịch sử Hải quân Trung Quốc, mà còn có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh hải quân giữa hai bờ Thái Bình Dương.