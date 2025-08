"AI Thực Chiến" - Sân chơi AI lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia

4 vòng thi gay cấn và hấp dẫn

Hành trình của “AI Thực chiến” trải qua nhiều vòng thi gay cấn và hấp dẫn, được phát sóng chính thức trên kênh VTV2, phát lại trên VTV3 và VTV4, giúp khán giả khắp nơi có thể theo dõi và cổ vũ.

Vòng sơ khảo đón nhận tất cả sinh viên, lập trình viên, nhà nghiên cứu, các startup công nghệ có kiến thức về trí tuệ nhân tạo, lập trình... Các đội thi (mỗi đội 3 thành viên) sẽ nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi ban đầu qua nền tảng trực tuyến. Nội dung vòng sơ khảo sẽ được phát sóng vào ngày 27/9/2025.

Vòng Chung khảo (Thử thách kỹ năng): Diễn ra từ tháng 9 - 10/2025, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 100 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng Chung khảo online. Các đội sẽ đối mặt với những thử thách kỹ năng tạo sản phẩm AI trong các lĩnh vực để chọn ra 12 đội tinh hoa nhất giành tấm vé vào vòng Bán kết. Nội dung vòng chung khảo sẽ được phát sóng trong 11 tập, kéo dài từ ngày 4/10/2025 đến 13/12/2025.

Tiếp đó, vòng Bán kết (Phát triển và tối ưu mô hình nền tảng AI tiếng Việt): Tháng 10-11/2025, sau thời gian 4 tuần phát triển và tối ưu mô hình nền tảng AI tiếng Việt cho các bài toán thực tế, 12 đội xuất sắc sẽ quy tụ tại Hà Nội để tham gia ghi hình tập trung. Tại đây, họ sẽ sử dụng mô hình nền tảng AI tiếng Việt để thi đấu và chứng minh khả năng phát triển, tối ưu mô hình nền tảng AI tiếng Việt cho bài toán thực tế. Vòng bán kết gồm 3 tập phát sóng từ ngày 20/12/2025 đến 3/1/2026.

Cuối cùng là đêm Gala chung kết vinh danh và trao giải. Từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, sau thời gian 4 tuần phát triển ứng dụng AI thực chiến, 3 đội xuất sắc nhất và 1 đội có số lượt khán giả bình chọn cao nhất sẽ tranh tài trực tiếp trong đêm Gala Chung kết, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV3 vào ngày 10/1/2026 trước hàng triệu khán giả cả nước để tìm ra nhà vô địch mùa đầu tiên.

Hệ thống giải thưởng

Tên Giải Thưởng

Hạng mục

Giá trị/Nội dung

Đơn vị Trao giải

Giải Nhất (Quán quân)

Chung kết

1 tỷ đồng tiền mặt & Cúp Vô địch

Ban Tổ chức

Giải Nhì (Á quân 1)

Chung kết

300 triệu đồng tiền mặt

Ban Tổ chức

2 Giải Ba (Á quân 2)

Chung kết

100 triệu đồng tiền mặt mỗi giải

Ban Tổ chức

Giải tuần

Vòng Chung khảo

Tiền mặt

Ban Tổ chức

Giải "Ứng dụng Dữ liệu Xuất sắc"

Chung kết

Hiện vật/Chứng nhận

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC)

Giải "Startup AI Tiềm năng"

Chung kết

Hiện vật/Chứng nhận & Cơ hội tham gia chương trình ươm tạo

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA)

Giải "Ứng dụng AI Sáng tạo nhất"

Toàn cuộc thi

Hiện vật/Tiền mặt

Khán giả bình chọn

Học bổng đào tạo chuyên sâu

Toàn cuộc thi

Các khóa học về AI và Dữ liệu

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC)

Giải đặc biệt “Điều kỳ diệu của Techcombank”

Chung kết

Đội Nhất:

(1) Học bổng du học về AI tại nước ngoài trị giá lên đến 1 triệu USD.

(2) Có cơ hội quay về làm việc tại Techcombank và hệ sinh thái, và cơ hội trở thành "Triệu phú Đô la dưới 30 tuổi".

Techcombank

(Từ nguồn ngân sách riêng của Techcombank, không bao gồm trong ngân sách của chương trình đã duyệt)



Cầu nối tài năng trẻ với cộng đồng, doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề – Khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ cuộc thi “AI Thực Chiến” không chỉ giúp các đội thể hiện khả năng lập trình và đổi mới sáng tạo trên nền tảng AI, mà còn là cầu nối để kết nối các tài năng trẻ với cộng đồng, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bà nhấn mạnh mục tiêu của cuộc thi là giúp khán giả có cái nhìn trực quan về AI cũng như nhận thức sâu sắc về sự chuyển mình mạnh mẽ của công nghệ trong đời sống hiện đại.

"Cuộc thi thể hiện tâm huyết và sự nỗ lực của ban tổ chức nhằm tạo nên một chương trình vừa mang tính giải trí, vừa giàu tính học thuật và truyền cảm hứng", bà Nguyễn Thu Hà cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), đơn vị bảo trợ cuộc thi cho biết cuộc thi được sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và trường đại học, trong đó có sự cam kết về an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

"Hy vọng cuộc thi sẽ tìm kiếm được nhiều tài năng trong lĩnh vực công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc thi “AI Thực Chiến” đã thu hút sự quan tâm đông đảo của giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Việc có 100 đội thi lọt vào vòng chung khảo minh chứng cho sự phong phú và đa dạng ý tưởng, cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực AI tại Việt Nam.

Chương trình không chỉ nâng cao nhận thức xã hội về trí tuệ nhân tạo mà còn góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ trẻ, trở thành bệ phóng cho các tài năng AI tương lai. Việc phát sóng trên hệ thống kênh truyền hình quốc gia giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, không chỉ trong nước mà còn với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

“AI Thực Chiến” là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng AI Việt Nam. Chương trình tạo nên một sân chơi trí tuệ độc đáo, vừa thử thách vừa truyền cảm hứng, minh chứng cho sức mạnh đổi mới sáng tạo và công nghệ trong thời đại số. Đây còn là cơ hội quý giá để các bạn trẻ tài năng thể hiện bản lĩnh, khẳng định vị thế cũng như góp phần nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trên trường quốc tế.