Lần đầu áp dụng AI trong cuộc thi an ninh mạng cho sinh viên toàn quốc

Cuộc thi An ninh mạng sinh viên toàn quốc 2025 đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên cho phép thí sinh sử dụng AI để giải quyết các thử thách, mở ra sân chơi thực chiến và hiện đại hóa đào tạo nhân lực an ninh mạng.

AI - vũ khí mới của sinh viên an ninh mạng

Ngày 19/6 tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chính thức công bố cuộc thi An ninh mạng sinh viên toàn quốc năm 2025.

Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là lần đầu tiên sinh viên được phép sử dụng AI để hỗ trợ giải quyết các thử thách, phản ánh xu thế chuyển đổi số và hiện đại hóa đào tạo an ninh mạng tại Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban nghiên cứu công nghệ của NCA, nhấn mạnh: “Cuộc thi có điểm đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia của AI và sinh viên bất kỳ ngành học nào cũng có thể đăng ký. Không chỉ có các đội trong nước, năm nay còn có sự góp mặt của sinh viên từ các nước ASEAN, Nga, Úc… tạo cơ hội giao lưu, cọ xát quốc tế”.

Thí sinh sẽ tham gia các thử thách như khai thác lỗ hổng, giải mã dữ liệu, điều tra số, dịch ngược… Việc áp dụng AI giúp tăng tốc độ xử lý, nhưng ban tổ chức cũng chủ động đặt các “bẫy” để kiểm tra khả năng tư duy phản biện và kỹ năng ứng phó của thí sinh trước các tình huống mà AI có thể bị đánh lừa. Điều này giúp sinh viên không chỉ biết sử dụng AI mà còn hiểu rõ giới hạn, rủi ro và cách phối hợp giữa công nghệ và tư duy con người.

Sân chơi thực chiến, giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự

Cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia, không giới hạn ngành học hay năm học. Mỗi đội gồm bốn thành viên cùng trường, các trường được đăng ký không giới hạn số đội.

Ngoài các đội trong nước, sinh viên quốc tế cũng được mời tham dự, góp phần xây dựng cộng đồng an ninh mạng đa dạng và chuyên nghiệp hơn.

Hai hình thức thi chính là CTF (Capture The Flag) và Attack & Defense (Tấn công và Phòng thủ).

Ở phần CTF, thí sinh sẽ thực hành các kỹ năng như khai thác lỗ hổng, mã hóa, dịch ngược, điều tra số, phân tích mã độc và ứng phó sự cố – những kỹ năng sát với thực tiễn mà thị trường lao động đang rất cần.

Phần Attack & Defense mô phỏng các cuộc đối kháng thực tế, nơi các đội vừa phải bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm cách tấn công hệ thống của đối thủ, giúp rèn luyện tư duy tổng thể về phòng thủ và tấn công mạng.

Vòng sơ khảo diễn ra trực tuyến trên nền tảng nCademy vào cuối tháng 9/2025. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025 tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời là sự kiện bên lề chào mừng lễ mở ký Công ước Hà Nội về an ninh mạng.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 220 triệu đồng, cùng cơ hội thực tập thực chiến tại các doanh nghiệp thành viên của NCA, một bước đệm quan trọng cho sinh viên bước vào thị trường lao động.

Đáp ứng thách thức nhân lực và xu hướng tấn công mạng bằng AI

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tới 700.000 nhân sự an ninh mạng trong ba năm tới, trong khi các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi nhờ sự hỗ trợ của AI.

Nhiều sinh viên công nghệ thông tin ra trường nhưng thiếu kỹ năng thực chiến, trong khi chi phí lấy chứng chỉ quốc tế còn cao, gây khó khăn cho việc tiếp cận nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi An ninh mạng sinh viên toàn quốc 2025 không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là kênh phát hiện, bồi dưỡng và kết nối lực lượng trẻ giàu tiềm năng.

Việc cho phép sử dụng AI trong thi đấu giúp sinh viên làm quen với công nghệ mới, đồng thời rèn luyện khả năng kiểm soát, tư duy phản biện và ứng phó với các rủi ro thực tế mà AI có thể gây ra.

Cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng an ninh mạng vững mạnh, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ không gian mạng quốc gia trong kỷ nguyên số hóa và AI phát triển mạnh mẽ.